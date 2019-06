Pendolari: incontro su orario estivo

Il 3.6.2019 in Regione Lombardia si è tenuta la riunione per la presentazione dei nuovi orari in vigore dal 9.6.2019 , alla presenza dell'assessore ai Trasporti della Lombardia Claudia Maria Terzi , alla dirigenza Trenord ed ad rfi .



Per Trenord era presente il Direttore generale Piuri e il Direttore della Pianificazione Strategica Giorgio Spadi .

Non sono previste modificazioni per l' orario estivo .



A causa lavori sui binari però ad Agosto a Rho Fiera saranno attivi due binari su 4 , con ulteriore probabile congestionamento . Da Giugno , a causa della chiusura per lavori della linea Gallarate - Laverno 6 coppie di treni verranno prolungati da Gallarate a Sesto Calende per poi essere deviati verso Laveno .



Trenord , ha analizzato la situazione da Dicembre ad oggi ed ha specificato che il cosidetto piano emergenziale studiato da Piuri ha dato i propri frutti , in quanto la puntualità di moltre tratte è aumentata .



Lisa Tamaro , rappresentante dei pendolari Domodossola Milano e presente all'incontro , ha fatto richieste specifiche a Trenord. In particolare ha chiesto di sapere come Trenord , intedeva risolvere il problema della tratta considerando che da Giugno 2018 ad oggi solo nel corrente mese non è stato elargito il bonus per i ritardi.



E' stato inoltre richiesto di mettere , in modo stabile sui treni 2152 e 2154 treni con 5 e 6 pezzi ( carrozze ) e di risolvere il problema delle precedenze con i freccia Rossa che proprio a Milano Centrale creano spesso problemi con questi due treni .

La risposta dell'Ing Spadi , direttore della Pianificazione di Trenord ?. Il silenzio assoluto per quanto riguarda l'individuazione di possibili soluzioni per la nostra tratta .



Si ritiene che sarebbe stato molto meglio e piu rispettoso per i pendolari medesimi un onesto " non ci sono soluzioni " ad un silenzio che fa nettamente piu rumore, perchè evidenzia una totale disinteresse nel perseguire e soddisfare gli interessi principali della clientela dell'azienda.



Continueremo a monitorare la situazione in attesa dei nuovi treni che dovrebbero arrivare tra Novembre 2019 e la primavera del 2020.



Rappresentante dei Pendolari Domodossola Arona Milano