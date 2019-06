“Il ritorno del lupo nel VCO”

Il CAI e i grandi carnivori. Perchè? Quali sono gli obiettivi di lavoro del gruppo? La risposta sta nell’art. 1 dello Statuto del CAI che prevede la conoscenza, la difesa e la tutela della natura montana; è quindi importante per il CAI cercare di contribuire, con la forza del volontariato e in modo concreto, coordinato e unitario al delicato percorso verso la coesistenza tra uomo e grandi carnivori selvatici,



Massimo Mattioli è stato Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato per 30 anni. Dal 2004 al 2017 ha lavorato nella provincia del V.C.O.: prima come tenente colonnello comandante del C.T.A.-C.F.S. del Parco Nazionale della Val Grande (2004-2012), poi come colonnello comandante provinciale C.F.S. del V.C.O., fino alla soppressione del Corpo Forestale dello Stato, avvenuta il 1 gennaio 2017.



Si è sempre occupato di educazione ambientale, soprattutto nelle scuole.



Nel corso dell’incontro cercherà di rispondere alle seguenti domande:

1) Come e perché il lupo è arrivato nel V.C.O.?

2) Il lupo si diffonderà nel V.C.O.?

3) Il lupo aggredisce gli esseri umani?

4) Ci sono rischi per il bestiame domestico?

5) Perché l’uomo ha sempre cercato di sterminare il lupo?



Raffaele Marini, biologo, membro della Commissione Tutela Ambiente Montano Liguria,Piemonte, Valle d’Aosta, operatore TAM, nonchè componente del Gruppo grandi Carnivori del CAI, oltre ad illustrare gli obiettivi e le attività del Gruppo, cercherà di sfatare falsi miti, illustrerà le abitudini e i comportamenti del lupo, e darà indicazioni agli escursionisti sul comportameno responsabile da adottare in caso di incontro con il lupo e con i cani da guardianìa. Cercherà anche di individuare contributi volti alla tutela delle attività tradizionali della montagna.



VENERDI' 21 GIUGNO 2019 ORE 21.00 presso la sala storica della S.O.M.S. in Via De Bonis 44 a Verbania Intra - INGRESSO LIBERO.