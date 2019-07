Movimento Difesa del Cittadino: indennizzo risparmiatori

Il Movimento Difesa Del Cittadino -Verbania , con soddisfazione comunica di aver concluso un accordo con il Comune di Verbania, che consentirà ai risparmiatori traditi dalle (ex) banche venete, assistiti dall'associazione , di poter ottenere l'autenticazione della domanda di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.), attraverso l'ufficio anagrafe del Comune di Verbania,considerato che è tra le facoltà del Segretario Comunale quella di autenticare scritture private ed atti unilaterali; Il Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.), disciplinato dalla Legge di Bilancio per il 2019 e dal Decreto Crescita ed ai relativi decreti attuativi applicativi, hanno infatti previsto che alle domande di accesso al F.I.R., che dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data che sarà indicata da un decreto di imminente emanazione e che dovrebbe coincidere con il 26 luglio 2019,dovranno essere allegate alcune dichiarazioni rese dai risparmiatori ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000con firma autenticata.



“ Si ringrazia il Sindaco di Verbania , Silvia MARCHIONINI da sempre al fianco dei Risparmiatori Traditi dalla (ex) Veneto Banca”, così commenta la fiduciaria del Movimento avv. Clarissa Tacchini,” tale opportunità consentirà infatti ai risparmiatori che intendano accedere al fondo di non dover assumere ulteriori costi di Notaio e di Bollo; Il Movimento Difesa del Cittadino- Verbania , ricorda altresì ai risparmiatori che vorranno inoltrare la domanda di accesso al F.I.R. corredata di completa ed esaustiva documentazione,che potranno rivolgersi presso le nostre sedi di Verbania , Novara e Milano .MDC – VERBANIA



Il Presidente Ettore FRANCIOLI