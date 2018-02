SS34: Sindaco di Cannobio scrive al Ministro

“SE I 45,0 MILIONI DI EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SS 34 DA CANNOBIO A VERBANIA SONO STATI STANZIATI CHIEDO CHE VENGA SOTTOSCRITTO, PRIMA DEL 4 MARZO 2018, L’ACCORDO DI PROGRAMMA CON CUI VENGONO DEFINITI RUOLI DEI SINGOLI ENTI FIRMATARI , RISORSE DISPONIBILI E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI “



Il sindaco Arch. Giandomenico Albertella chiede al ministro Graziano Delrio di ricevere atti formali relativi allo stanziamento dei 45,0 milioni di euro e la sottoscrizione, entro il 4 marzo 2018, dell’accordo di programma promesso dal Ministro Delrio il 4 aprile 2017



Il Sindaco arch. Giandomenico Albertella, con una nuova lettera inviata oggi 19 febbraio 2018, chiede al Ministro Delrio di mantenere l’impegno da lui assunto nell’incontro tenutosi a Torino il 06.04.2017, di sottoscrivere l’Accordo di programma tra Ministero, Regione Piemonte, Comuni interessati e ANAS, per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza del transito lungo la SS 34 del lago Maggiore nel tratto da Cannobio a Verbania prima del 4 marzo p.v. .



“Nonostante le varie comunicazioni, le assicurazioni verbali fornite dal Ministro nel colloquio telefonico del 18.08.17 della totale disponibilità delle risorse economiche necessarie pari ad euro 94,700 milioni, i successivi comunicati stampa emessi dalla Regione Piemonte a seguito dell’incontro intervenuto tra il Ministro ed il Presidente della Regione il 18.08.17, e nel dicembre 2017 a seguito dell’approvazione del CIPE dello stanziamento di 25,0 milioni di euro per la messa in sicurezza dei versanti e delle infrastrutture della SS 34, nonostante gli incontri avvenuti presso il MIT il 31.10.17 e il 07.12.17, devo purtroppo constatare con preoccupazione, che alla data odierna, l’accordo di programma, nonostante le mie reiterate richieste, non è ancora stato sottoscritto e che, a tutte le mie richieste, non ho ancora ricevuto alcuna formale comunicazione relativa agli effettivi stanziamenti, totali o quantomeno parziali, necessari alla realizzazione delle opere di cui alla bozza di Protocollo di Intesa inviato dal Presidente della Regione Piemonte in data 13.06.2017 e pervenuto al MIT il 16.06.17.



ll Comune di Cannobio ha mantenuto gli impegni assunti nell’incontro dello scorso 06.04.17 di utilizzare per la messa in sicurezza della SS 34 una quota del Ristorno Tasse Frontalieri, ed ha stanziato nel proprio Bilancio di Previsione 2018, al PEG 4060, e nel DUP 2018 -20 euro 0,200 milioniper ciascun anno; medesimo impegno è stato mantenuto dagli altri Comuni interessati territorialmente alla problematica.



Nell’incontro tenutosi presso il MIT il 07.12.2017, alla presenza anche di rappresentanti di MIT, ANAS e Comuni , la Regione Piemonte aveva confermato di aver presentato al Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno la richiesta di inserimento nel programma FSC per il Piemonte dell’importo di 25,0 milioni di euro per gli interventi per la messa in sicurezza dei versanti ed il consolidamento delle infrastrutture della SS 34 e nel mese di dicembre 2017 , ho appreso , da comunicati stampa emessi dalla Regione Piemonte, che il CIPE nella seduta del 23.12.17 ha deliberato lo stanziamento richiesto.



Per il momento siamo fermi alla lettura dei comunicati stampa e vorrei ricevere formale comunicazione dell’avvenuto stanziamento dei 25,0 milioni di euro con le relative schede degli interventi finanziati e specificazione delle opere che si realizzeranno con i suddetti fondi e della relativa tempistica .



Nella medesima riunione i dirigenti del MIT hanno comunicato la disponibilità di 20,0 milioni di euro a valere sull’accordo di programma MIT/ANAS periodo 2016-2020 già a disposizione di ANAS anche per la fase di progettazione ed hanno chiesto ad ANAS di avviare immediatamente le procedure per la progettazione di due gallerie paramassi in Comune di Cannobio, la cui realizzazione è ritenuta da tutti urgente ed inderogabile, tra le quattro inserite nel programma degli interventi inviato il 13.06.17 dalla Regione Piemonte al MIT, specificatamente quella dal km. 29+650 al km. 30+000 – mt. 350,00 (tratto interessato dall’evento franoso del 18.03 u.s.) importo presunto 17,5 mil. di euro e quella dal km. 38+750 al km. 39+000 mt. 250,00 (dal confine all’abitato di S. Bartolomeo) importo presunto 12,0 mil. di euro.



Essendo trascorsi ormai quasi tre mesi il Sindaco ha chiesto al Ministro ed ai dirigenti del MIT e di ANAS di conoscere a che punto è la progettazione delle due gallerie paramassi.



Nella medesima riunione è stato inoltre comunicato ai presenti l’impegno del MIT a stanziare ulteriori risorse per la messa in sicurezza della SS 34, nella prima revisione dell’accordo di programma MIT/ANAS 2016-20 , programmata per gennaio- febbraio 2018 .



Il Sindaco di Cannobio, partendo dalla premessa che per quanto sopra riassunto pare risultano stanziati 45,0 milioni di euro, nella consapevolezza che la realizzazione degli interventi necessita di atti formali che definiscano risorse economiche stanziate e tempi di esecuzione delle opere, non avendo ricevuto alcuna formale comunicazione né relativa alla sottoscrizione dell’accordo di programma, né relativa agli effettivi stanziamenti dei 45,0 milioni di euro, né relativa alla revisione dell’accordo di programma MIT/ANAS 2016-20, per il reperimento delle ulteriori risorse economiche per la messa in sicurezza del transito lungo la SS 34 del Lago Maggiore, nella lettera inviata al Ministro ed ai dirigenti del MIT e di ANAS , richiede la trasmissione di :



1. Comunicazione con estremi degli atti relativi agli stanziamenti soprarichiamati per l’importo di 25,0 milioni di euro + 20,0 milioni di euro, pari a complessivi 45,0 milioni di euro.



2. Comunicazione in merito allo “stato dell’arte” della progettazione da parte di Anas delle due gallerie paramassi e delle relative procedure amministrative per la loro realizzazione ed un preciso crono programma.



3. Convocazione di tutti i soggetti interessati a sottoscrivere, entro il 4 marzo 2018, l’accordo di programma per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza del transito lungo la ss 34 del Lago Maggiore nel tratto da Cannobio a Ghiffa.



4. Comunicazione in merito alla tempistica per la revisione dell’accordo di programma MIT/ANAS 2016-20, per il reperimento delle ulteriori risorse economiche e la loro .



Firmato: Il sindaco di Cannobio

Arch. Giandomenico Albertella,