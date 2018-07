Mostra Fulvio Di Piazza

Le sale espositive di Palazzo Parasi a Cannobio ospiteranno la personale ”Genesi minore“ di Fulvio di Piazza, a cura di Alberto Zanchetta. da sabato 7 luglio a domenica 26 agosto 2018



L’artista è uno dei protagonisti più originali del panorama figurativo italiano odierno.

Da sempre affascinato dalla natura, la sua attitudine è per una pittura fantastica e barocca, di minuziosa fattura.



La mostra è realizzata in collaborazione con la galleria Giovanni Bonelli di Milano.



LA MOSTRA

Bizzarro, stravagante, fantasioso sono aggettivi troppo semplici, certamente riduttivi nel caso di Fulvio Di Piazza. Il tentativo di inquadrare l’artista in un qualche genere o ambito – ultimo dei quali il Pop-surrealism – non rende giustizia alla singolarità dell’autore, che con lucida follia persegue un’identità e un’originalità maturata nella pratica stessa della pittura, nel suo farsi continuo, inarrestabile, inesauribile. In punta di pennello hanno origine le inconfondibili creature fitomorfe dell’artista, così come le perturbanti catastrofi ambientali e i numerosi auto-ritratti (una costante sin dagli anni Novanta) che vengono dissimulati nell’ambiente.



Nella pittura di Fulvio Di Piazza traspare un’empatia, un impulso che tende all’immedesimazione con il mondo naturale e le sue forme organiche. Ciò nondimeno, le sue creature grottesche sembrano originarsi da un caso fortuito anziché da un normale processo evolutivo; un ruolo demiurgico, in parte profetico e in parte funesto, che alterna il rigoglio vegetale ai vapori e ai lapilli di un’autodistruzione.



Rispetto ai sette giorni della creazione divina, in questi dipinti prende il sopravvento una Genesi minore, non ortodossa, che ancora ignora l’esistenza dell’homo sapiens, benché ne rispecchi sia i pregi che i difetti. Ebbene, l’immaginario di Fulvio Di Piazza ci offre dei surrogati antropici, intrisi di invenzioni e di conflitti che ogni fruitore è invitato a interpretare da molto vicino (rischiando invero di restare invischiato nella ricca densità della pittura).



L’esposizione si inscrive nel quadro delle mostre pensate per valorizzare una storica costruzione risalente al XIII secolo adibita per tanti anni a luogo di giustizia e di governo. Il Palazzo della Ragione, meglio conosciuto come Palazzo Parasi, è stato restaurato dall’Amministrazione Comunale, di concerto e sotto l’alta vigilanza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della regione Piemonte. Si tratta di un imponente edificio che sorge a ridosso della Torre Comunale del XII secolo. Al piano terra è presente un portico coperto con volte a botte che conserva lapidi, stemmi e rilievi del XIV secolo e due tombe romane. Ai piani superiori sono state realizzate due aree destinate a spazio espositivo, una delle quali particolarmente interessante per il diretto contatto con le antiche capriate.



Periodo: da sabato 7 luglio a domenica 26 agosto 2018

Inaugurazione: sabato 7 luglio, ore 18:00



Orari di apertura: martedì e giovedì ore 10:30/12:30 - mercoledì e venerdì 16:00/19:00

sabato ore 10:30/12:30 e 16:00/19:00 - domenica ore 10:30/12:30



Catalogo: Città di Cannobio

Accoglienza: Rete museale dell’Unione del Lago Maggiore