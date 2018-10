Pallavolo Altiora parte il campionato

Per Pallavolo Altiora si avvicina il debutto nella serie C versione 2018-19: con un organico rinnovato e ringiovanito ma con il denominatore comune, rispetto alle scorse stagioni, di contare su atleti del territorio, molti dei quali provenienti dal proprio Settore Giovanile, il team capitanato quest’anno da Andrea Grandolini prova a trovare una dimensione di graduatoria di girone senza troppi affanni.



Cosa che per la verità appare assai difficile da immaginare vista la composizione del “rooster” verbanese, unita ad una concorrenza avversaria che appare assai qualificata.



A cominciare dal retrocesso Acqui Terme, dall’agguerrito Collegno, dalle pericolose Borgofranco ed Asti e via via con il resto di un girone a 11 che comprende anche Villar Perosa, Racconigi, La Loggia, Alessandria, Chieri e Biella.

Lanieri che arrivano sabato al Pala Manzini con una formazione tutta Under 22 allenata da Federico Barazzotto, reduci da una Coppa Piemonte così così, ma decisi a far valere il loro ruolo di neo promossa che vuole vendere cara la pelle.

Fischio di inizio sabato sera alle 20.30 al Pala Manzini.



Nel pomeriggio di sabato parte anche l’avventura nei tre Campionati Nazionali Giovanili più importanti (Under 14, 16 e 18) delle quattro squadre targate Altiora.



Comincerà l’Under 14 di Massimo Trapella che sabato (15.30 Ranzoni) incrocerà i gaudenziani del Volley Novara, poi sarà la volta domenica mattina dell’Under 16 2004 (allenata da Trapella) che a Novara se la vedrà con i bianco blu del S. Rocco, mentre alla stessa ora l’Under 16 2003 di Calcaterra sfiderà alle Ranzoni il Volley Novara, sfida che si ripeterà sempre alle Ranzoni alle 15.30 tra le compagini Under 18



La Scuola di Pallavolo “Altiora” doppia il primo mese di attività promozionale stagionale con un cospicuo numero di partecipanti ai due corsi di Volley S3: sono ben 32 gli iscritti attuali destinati ad aumentare vista l’intensa e capillare attività a progetto ben avviata nelle scuole cittadine.