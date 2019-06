In memoria dei caduti di Aurano

Percorrendo i sentieri di Scareno (Fraz. di Aurano) si entra facilmente in risonanza con quanti sono saliti su queste alture per combattere il nazifascismo, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.Durante il rastrellamento nazifascista del giugno 1944 caddero oltre 300 partigiani. Con l’iniziativa di Venerdì 14/06/2019 vogliamo ricordare, in particolare, i partigiani fucilati il 17 giugno 1944 al Campo Santo di Aurano, dopo essere stati costretti a scavarsi la fossa.Erano poco più che ragazzi colpevoli di combattere il nazifascismo per amore di libertà. Il nostro vuole essere un piccolo tributo, a 75 anni dal loro sacrificio, per riaffermare i loro ideali e nostri valori di libertà, uguaglianza e fraternità.Programma dell’evento:ore 18,30 Cimitero/Lapide Aurano Omaggio floreale ai PartigianiPresso il Circolo libero Pensiero di Aurano-contributo artistico: “Donne nella Resistenza in Piemonte”, Claudia Castiglioni, CollettivoRadice per International Mail Print Art. Cartoline a incisione.-ore 19 cena solidale-21 Canzoni Partigiane con il Coro Volante CuccioloTestimonianze e letture diArialdo Catenazzi ‘Ari’ ‘Gatto’Partigiano Brigata Cesare Battisti Presidente ANPI VerbaniaLuisa Mazzetti – Presidente ANPI VCODiego Caretti –Testimone direttoGli Amici di Scareno (referente Vincenzo Stuppia 3396803155)Anpi - Sez. Augusta Pavesi di VerbaniaL’evento ha il Patrocinio del Comune di Aurano