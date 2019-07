Verbania al top della raccolta Humana

Un risultato davvero positivo, riconosciuto con il Premio HUMANA Eco-Solidarity Award 2019. Alla consegna del premio hanno partecipato anche i rappresentanti di AffDown VCO, associazione locale che HUMANA sostiene grazie alla raccolta degli abiti a Verbania e provincia.



Con il gesto di donare i loro vestiti usati, i cittadini di Verbania, che in media hanno conferito 6,6 chili di indumenti ciascuno (la media nazionale è di 2,5 Kg/abitante), hanno contribuito, attraverso HUMANA, a sostenere i progetti di cooperazione internazionale che l’organizzazione umanitaria realizza. Per esempio, uno dei programmi di quest’anno prevede l’aiuto a donne in difficoltà in un Paese con alti tassi di povertà come l’India. HUMANA, infatti, nel Paese asiatico realizza un programma di micro credito che prevede corsi di formazione sulla gestione finanziaria di base e il supporto nell’avviamento di piccole iniziative economiche legate all’agricoltura, all’allevamento, all’artigianato e al commercio al dettaglio. In particolare le donazioni dei cittadini di Verbania hanno permesso a 39 donne indiane di entrare a far parte del programma.



Un progetto di ampio respiro, rivolto in particolar modo alle donne delle comunità locali indiane, allo scopo di promuoverne l’indipendenza e l’emancipazione economica, che ha interessato finora oltre 71 mila persone.



HUMANA ha voluto premiare il Comune di Verbania con l’“HUMANA Eco-Solidarity Award 2019” come primo a livello nazionale nella categoria kg per abitante per comuni con più di 10.000 e meno di 50.000 abitanti, riconoscendo così l’impegno dell’Amministrazione e la generosità dei cittadini.



La raccolta abiti ha prodotto anche effetti positivi per l’ambiente. Infatti, i 202.430 Kg raccolti nel Comune di Verbania hanno permesso di risparmiare oltre 1 miliardo e 200 milioni di litri di acqua e di evitare l’emissione di oltre 728 mila chili di anidride carbonica in atmosfera.



“HUMANA ha stabilito nel corso degli anni un rapporto di fiducia con le Amministrazioni comunali. Un rapporto che si rinnova ancora quest’anno e che ci vede impegnati a favore delle persone più in difficoltà con progetti che mirano a migliorare le condizioni di vita di migliaia di abitanti in Paesi in via di sviluppo e a realizzare azioni sociali in Italia. Attività che ci è possibile condurre anche grazie al contributo di tanti cittadini che donando i propri abiti usati dimostrano ogni giorno grande generosità” sostiene Ulla Carina Bolin, Presidente di HUMANA People to People Italia ONLUS.



“Siamo onorati di ricevere questo premio da HUMANA, il riconoscimento va in primis ai cittadini di Verbania che grazie alle loro donazioni di abiti a HUMANA esprimono la loro solidarietà e impegno costante nel sostenere i progetti di sviluppo dell’organizzazione nel Sud del mondo” ha aggiunto Giorgio Comoli, Assessore all’Ambiente del Comune di Verbania.