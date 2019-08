Da un'idea di Simone Vallerotonda e sulla base di testimonianze scritte e di fonti musicali e iconografiche è nato “I Bassifondi”, ensemble che propone la musica per Liuto, Arciliuto, Tiorba e Chitarra con il basso continuo con l'obiettivo di riscoprire e offrire al pubblico questa musica in una versione da camera. Il loro debutto discografico “Alfabeto falso” è stato nominato negli ICMA 2018 (International Classical Music Award) tra i migliori dischi di musica strumentale barocca.SIMONE VALLEROTONDA, nato a Roma nel 1983, ha iniziato gli studi musicali sulla chitarra classica. Affascinato dalla musica antica, a 18 anni ha acquistato un liuto senza saperlo suonare. Ha iniziato così a studiarlo al Conservatorio di Roma, dove si è diplomato col massimo dei voti. Ha conseguito il diploma di Master su Tiorba e Chitarra barocca con il massimo dei voti presso la “Staatliche Hochschule für Musik” di Trossingen. Si è laureato in Filosofia col massimo dei voti e si è specializzato in Estetica col massimo dei voti e la lode, dedicandosi ai rapporti tra la musica del ‘700 e gli Enciclopedisti. Nel 2011 è risultato miglior classificato, nella sezione solisti, al Concorso Internazionale di Liuto “Maurizio Pratola” e vincitore del concorso REMA (Rèseau Européen de Musique Ancienne) nella sezione musica da camera. È solista selezionato dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia. Ha suonato nei teatri e nelle sale più prestigiose in USA, Australia, Sud America, Oriente, Europa, e nei più importanti Festival. Ha registrato per importanti emittenti radio e televisive (RAI, ABC, BBC, Mezzo, France Musique, Radio4, Arte, RSI, Radio Classica, Radio Vaticana, ecc.) e ha inciso per diverse importanti case discografiche. Oltre alla sua attività di solista, collabora come continuista con vari ensembles, ha suonato con Vinicio Capossela, è docente di Liuto a tempo determinato presso il Conservatorio di Trapani e collabora con i Conservatori di Bologna e di Frosinone. Nel 2014 ha fondato I BASSIFONDI. È sostenuto dal CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica, sia nell’attività solistica che in quella con I Bassifondi Ensemble.La rassegna UN PAESE A SEI CORDE/MASTER è stata realizzata con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2019 del bando “Performing Arts". Con questa rassegna, UN PAESE A SEI CORDE/MASTER è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.La rassegna "Un Paese a Sei Corde Master" viene realizzata con il contributo della Fondazione CRT nell’ambito dell’edizione 2019 del bando "Not&Sipari"