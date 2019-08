Domanda indennizzo ex azionisti

Il Movimento Difesa del Cittadino - Verbania, comunica come dopo più di un anno di lavoro al tavolo istituito presso il M.E.F. , dai sottosegretari Bitonci e Villarosa e culminato con l’incontro, tenutosi in Palazzo Chigi l’8 aprile scorso, con il presidente del Consiglio dei ministri, avv. Giuseppe Conte, e il ministro dell’Economia e delle Finanze, prof. Giovanni Tria, il Decreto Crescita, contenente la normativa in materia di Fondo Indennizzo Risparmiatori (di seguito: F.I.R.), è stato convertito in legge.



La platea dei destinatari delle somme allocate all’interno del F.I.R. si è ampliata notevolmente ammontando il fondo a 1,575 miliardi di euro.



Dallo scorso 1 luglio, inoltre, è on line il Portale attraverso cui sarà possibile inviare la domanda di accesso al F.I.R.

Tale Portale consentirà, registrandosi, di inviare, esclusivamente in via telematica, la domanda di indennizzo, nonché di verificare lo stato di avanzamento della relativa istruttoria, tuttavia ad oggi non è ancora possibile presentare la domanda.



L'avvocato Clarissa Tacchini, fiduciaria del Movimento, evidenzia infatti come “non sia stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il terzo decreto, con cui sarà stabilita la data a partire dalla quale sarà possibile presentare la domanda . Tale data, secondo indiscrezioni avrebbe potuto essere il 26 luglio ma, in realtà, così non è stato, pur restando prossima la data di pubblicazione. Dalla data indicata in tale decreto inizieranno poi a decorrere i sei mesi entro i quali, e non oltre, si potrà presentare la domanda di indennizzo”.



Il Movimento Difesa del Cittadino è quindi a disposizione dei risparmiatori, segnatamente ex azionisti Veneto Banca, presso le proprie sedi per fornire tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’accesso al F.I.R., per la predisposizione della domanda, nonché per recuperare la documentazione necessaria, qualora non fosse più nella disponibilità del risparmiatore.



Stante l'approssimarsi del termine iniziale per poter inviare la domanda, gli uffici dell'associazione resteranno aperti straordinariamente dal 19 agosto 2019, previo appuntamento, onde fornire una prima consulenza gratuita a tutti coloro che volessero predisporre la domanda.