Stresa Festival - Improvvisare all’organo

Ha collaborato con le migliori orchestre europee e americane e in qualità di organista si è esibito nei luoghi più prestigiosi del mondo. L’impaginazione del suo recital parte da Bach passando per Rossini e altri autori contemporanei per arrivare anche a sue composizioni che dimostrano l’ecletticità di questo straordinario musicista. L’organo Tamburini del 1965 della Chiesa di Sant’Ambrogio di Stresa è tra i migliori esemplari del Lago Maggiore ed è stato restaurato nel 2006 da Saverio Anselmo Tamburini.



Questo concerto rientra nell’area tematica Tra Classico e Neoclassico



Biglietteria e informazioni.

Biglietti: settore unico € 20

Under 26 ingresso gratuito grazie al progetto “Giovani ai concerti” sostenuto da Fondazione Comunitaria del VCO



Lo spettacolo inizia alle ore 20.30. Apertura della biglietteria serale presso la Chiesa di S. Ambrogio alle ore 19.30.



Info e prevendita: www.stresafestival.eu | boxoffice@stresafestival.eu | 0323 31095.