Nutria o lontra? Ospiti indesiderati e possibili ritorni

La nutria e la lontra sono entrambi mammiferi semi-acquatici, che possono facilmente essere confusi, in particolare se osservati mentre nuotano.La prima specie, un grosso roditore allevato in passato per la sua pelliccia, è originaria del Sud America, ma è stata introdotta in Europa, USA e Giappone, dove è considerata una delle 10 specie invasive più dannose per i servizi ecosistemici. In Italia è diffusa in gran parte delle regioni centro-settentrionali. In Lombardia, tramite un metodo di censimento basato sul conteggio delle piste lasciate dagli animali sulle sponde dei corpi idrici utilizzati, è stata recentemente stimata la presenza di circa 700.000 individui.Nel VCO è stata recentemente segnalata nel territorio di Omegna e nella Riserva di Fondo Toce. La seconda, dopo lungo periodo di declino, a partire dalla fine del secolo scorso ha iniziato in molti Paesi una fase di espansione, favorita dalla protezione accordatale e, in parte, da alcune reintroduzioni. In Italia settentrionale il mustelide è recentemente ricomparso nel Sud Tirolo e in Friuli-Venezia Giulia, a seguito dell'espansione naturale delle popolazioni austriache e slovene.E' inoltre presente lungo l'asta del Ticino, dove è stato reintrodotto nel 1997 ed è attualmente oggetto di monitoraggio per valutare la necessità di ulteriori azioni di ripopolamento. Sorprendentemente, la lontra è stata recentemente segnalata anche lungo il tratto svizzero del Ticino, lasciando ipotizzare la migrazione attraverso il Lago Maggiore di individui provenienti dal Ticino inferiore. La possibile presenza, per quanto sporadica, di queste due specie nel VCO ha importanti implicazioni gestionali e potrebbe rappresentare una perfetta occasione di citizen science.