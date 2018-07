Con Silvia per Verbania: critica alcuni consiglieri di minoranza

È di martedì la sentenza di appello per Rimborsopoli in cui l’ex Presidente della Regione Piemonte e 15 ex Consiglieri Regionali sono stati condannati per peculato, un uso improprio delle risorse a disposizione dei partiti per le spese nell’esercizio della loro funzione. Ebbene, tutti gli imputati hanno subito condanne, con il secondo grado di giudizio in Corte di Appello di Torino.



Vogliamo solo evidenziare come ci sia una sostanziale differenza tra le sentenze dei Tribunali veri e le continue e costanti accuse dei tribunali politici a Giunta e Maggioranza di illegalità, scorrettezza, poca trasparenza, da parte di alcuni Consiglieri Comunali. In particolare, Renato Brignone di Sinistra e Ambiente, Michael Immovilli di Forza Italia Berlusconi e Stefania Minore ora nel Gruppo Misto dopo un passaggio dal M5S alla Lega, hanno ripetutamente lanciato accuse ricorrendo ad un linguaggio legale più che politico, con innumerevoli passaggi pubblici sui media, blog vari e sui social network, per adombrare la mancata correttezza di Giunta e Maggioranza. Invece, e lo rimarchiamo, tra archiviazioni e sentenze assolutorie si è fin qui dimostrato il comportamento corretto e perfettamente legale di Sindaco, Giunta e Consiglieri Comunali.



Non lo stesso, secondo questa sentenza, si puó dire dei Consiglieri e del Presidente della Regione. Le sentenze parlano chiaro e questi consiglieri comunali dovrebbero, ora, come minimo, scusarsi del loro comportamento. E tacere per un po', per pudore.