Forza Italia: referendum, meglio la ZES

«I nostri elettori hanno assoluta libertà di voto, ma la nostra linea è diversa e quindi li invitiamo ad esprimersi per il no o a scegliere l’astensione». Così il commissario provinciale del Vco e deputata di Forza Italia Mirella Cristina riassume la linea del partito in merito al referendum sul passaggio del Verbano Cusio Ossola dal Piemonte alla Lombardia.«In queste settimane – continua Cristina parlando dal gazebo allestito in piazza Ranzoni a Verbania Intra – abbiamo tenuto incontri con i nostri iscritti e simpatizzanti e siamo ogni fine settimana nelle piazze per sostenere e promuovere il progetto di una Zona Economica Speciale per il Vco, all’interno di un Piemonte con più autonomia. Questa, secondo noi, è la soluzione per la nostra provincia. E Forza Italia sostiene lo strumento delle Zes anche a livello nazionale».«Il percorso per riconoscere al Piemonte più autonomia è avviato e a nostro giudizio il negoziato tra Regione e Stato andrà a buon fine – osserva Massimo Manzini –. La Zes è come un vagone che va ad agganciarsi al treno dell’autonomia, e noi questo vagone lo stiamo costruendo da un anno».«Creare una Zona Economica Speciale – hanno infine sottolineato Pietro Morelli e Chiara Nicolini – consentirà di garantire importanti sgravi fiscali alle imprese e quindi più lavoro e più opportunità per i giovani, anche di avviare una loro attività».