Interventi pro TAV

Con Silvia per Verbania:

"Proporremo al prossimo Consiglio Comunale una mozione a favore della TAV, infrastruttura strategica per il NORD OVEST.

Come da noi sottolineato in occasione del Convegno “Passaggio a Nord-Ovest” tenutosi a Verbania lo scorso 27 ottobre 2018, Piemonte, Liguria e Lombardia hanno bisogno di corridoi di collegamento infrastrutturale con l'Europa, in primis la Tav alta velocità ferroviaria per il trasporto sostenibile su rotaia, senza dimenticare il terzo Valico dei Giovi altra priorità nell'ambito del collegamento con l'Europa centrale per il trasporto delle di merci che transitano giornalmente dal porto dii Genova. Il traffico di merci va spostato il più possibile su ferro, per decongestionare dal traffico le grandi arterie stradali e diminuire drasticamente le emissioni nocive del trasporto su gomma. Come abbiamo sottolineato in più occasioni e in sede di convegno, se un tempo ci si poteva permettere di sacrificare l’ambiente in nome dello sviluppo oggi lo sviluppo deve tutelare i territori: deve necessariamente affermarsi il connubio Sviluppo- Ambiente.

La Tav è frutto di accordi internazionali che vanno rispettati, pena il risarcimento milionario alle imprese vincitrici dell’appalto e la restituzione all’UE dei finanziamenti ottenuti. La Lista Civica verbanese, in accordo con il coordinamento delle liste civiche del Nord Ovest, si schiera fortemente a favore della Tav ed esprime soddisfazione per l’esito della manifestazione di Torino di sabato scorso, nella convinzione che questo tema non riguardi però solo la città di Torino ma sia il “core business” del Nord Ovest e, soprattutto, sia il “condotto d’ossigeno” che tiene letteralmente in vita l’intero Nord, dal Friuli al Monviso, che ha fondato il suo sviluppo sull’integrazione nella “fabbrica Europa” e sulle esportazioni nazionali a tutta l’Europa passando dal Nord Ovest Italia.

Bisogna guardare al futuro, portare a termine le opere iniziate, salvaguardare i posti di lavoro di chi sta lavorando e condividere con tutte le forze politiche cittadine favorevoli una mozione in appoggio alla realizzazione della linea di alta velocità ferroviaria Torino Lione."



Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale Provincia del Verbano Cusio Ossola:

"Anche il Coordinamento provinciale del VCO di FdI aderisce alla richiesta , sostenuta da piu parti e da una molteplicità di soggetti sociali ed economici, di sostegno al progetto dell'altà velocità.

L'iniziativa si rende necessaria per evidenziare le ragioni della larga maggioranza dei cittadini piemontesi che ritengono utile il collegamento ferroviario Torino Lione.

Non possiamo che sottolineare le potenziali ricadute per i territori, guardando in particolare al ruolo del CIM di Novara e della linea ferroviaria del Sempione , che per quanto riguarda la logistica delle merci potrebbe assumere un ruolo importante e sempre piu strategico per i territori del Novarese e del Verbano Cusio Ossola.



Quindi Fratelli d'Italia procederà gia dai prossimi giorni ad avviare una raccolta firme a sostegno di questa importante opera infrastrutturale per far si che il Piemonte resti all'avanguardia."