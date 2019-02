Forza Italia su urbanistica e lavori pubblici

Mentre sta completando la stesura del proprio programma elettorale, Forza Italia prosegue la propria “operazione verità” sui risultati di 5 anni di amministrazione Marchionini, frutto dell’analisi delle promesse fatte dal sindaco al momento della sua elezione (e che ricordiamo sono leggibili da tutti sul sito internet del Comune).



Dopo la manutenzione e la pulizia della città, ci soffermiamo sul capitolo dedicato all’urbanistica e ai lavori pubblici. Tralasciando la questione Acetati, in materia urbanistica abbiamo assistito anche in questo caso a interventi “spot”, con variazioni al piano regolatore come quella del parcheggio mai completato di via Buonarroti fatta per arrivare all’acquisto dell’area da parte del Comune con una spesa prevista di un milione e mezzo di euro per completare un parcheggio che non si sa bene a chi dovrebbe servire.



Nel frattempo, nessuna notizia sull’ex albergo Eden, nessuna notizia sulla Colonia Motta, nessuna notizia su villa Poss, nessun progetto di social housing, che pure era contenuto nel programma elettorale del sindaco. Così come, in materia di lavori pubblici, nessuna notizia sulla circonvallazione di Verbania.



Sempre in questo capitolo viene citata piazza Fratelli Bandiera. Scriveva Silvia Marchionini: “Si potrebbe realizzare un silos in grado di accogliere box chiusi da destinare alla vendita (per rientrare di parte dell’investimento) e riservare a pagamento dei posti auto ai residenti”. Ci troviamo invece un progetto che a conti fatti si prevede costi più di 10 milioni 200mila euro, con l’accensione di nuovi mutui per più di 5 milioni. Il resto dovrebbe metterlo tra due anni la Regione Piemonte, sicché il sindaco deve avere la sfera di cristallo: sa già che nel 2021 ci sarà ancora la giunta Chiamparino e che le darà questo generosissimo contributo per sistemare una piazza che sì necessita attenzione, ma non certo a questi costi.



Coordinamento cittadino Forza Italia Verbania