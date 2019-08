Baveno: Eventi e Manifestazioni dal 2 al 18 agosto

FESTA FONTI

Da giovedì 1 a domenica 4 agosto 2019

Area ex Fonti

Festa con musica e cucina.

Cucina aperta tutte le sere dalle ore 19:00



GIOCHI SULLA PIETRA

Venerdì 2 agosto 2019 - ore 17:00

Baveno

Itinerario a piedi da Baveno a Romanico alla scoperta delle tavole da gioco incise sulla pietra.

Ritrovo presso il Museo GranUM, durata 1h15m, difficoltà T, dislivello 70 m in salita.

Escursione ad offerta libera a sostegno delle attività del Museo.

Info: Ufficio Turismo 0323 924632, info@bavenoturismo.it



FONTANE LUMINOSE E DANZANTI

Venerdì 2 agosto 2019 - ore 21:30

Piazza Marinai d'Italia

Spettacolo di fontane luminose e danzanti.

Ingresso libero



MANI MAGICHE

Sabato 3 e domenica 4 agosto 2019 - ore 9:00-22:00

Piazza Dante Alighieri

Bancarelle di artigianato “Mani Magiche”.

In caso di maltempo il mercatino non si terrà.

Info: Sig.ra Isabel 340 9864707 – isamercatini@gmail.com



AGOSTO MISSIONARIO

Sabato 3 e domenica 4 agosto 2019

Sagrato della Chiesa di San Carlo a Feriolo

Esposizione e vendita di manufatti in tessuto e prodotti etnico-artigianali a cura di Caritas Interparrocchiale.

sabato 16:00 – 17:00

domenica 8:30-10:30



ESCURSIONE RIALE-PUNTA DEI CAMOSCI

Domenica 4 agosto 2019

Difficoltà E/EE - Dislivello 1301m - Tempo di salita 4h30m

Partenza alle ore 6:30 dal Palazzo dei Congressi di Stresa.

Info ed iscrizioni: Ugo Giavina 0323 32110, www.caibaveno.it



HAWAIIAN PARTY

Domenica 4 agosto 2019 - dalle ore 18:30

Feriolo

Animazione, dj set e musica in tutti i locali del lungolago di Feriolo



MEDITAZIONE MUSICALE

Domenica 4 agosto 2019 - ore 21:00

Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso

Concerto del maestro Gabriele Toia, organo, con Gabriele Formenti, flauto traverso. Musiche di Bach, Federico II di Prussia, Graun, Nichelmann.

Ingresso ad offerta libera



DALLA MONTAGNA AL LAGO: NANIROSSI SHOW

Martedì 6 agosto 2019 - ore 21:30

Piazza Dante Alighieri

Spettacolo di circo e teatro “Nanirossi Show” di e con Matteo Mazzei e Elena Fresch.

Ingresso libero



CREATIVI IN PIAZZA

Mercoledì 7 agosto 2019 - ore 17:00-23:00

Piazza Dante Alighieri

Mercatino di creativi e hobbisti.

Info: Sig.ra Lorena 380 2992825



BALLI POPOLARI DAL MONDO

Mercoledì 7 agosto 2019 - ore 21:00

Arena Nadur

Serata di animazione con balli tradizionali popolari da tutto il mondo con Adriano Piretti.

Ingresso gratuito aperto a tutti



MOSTRA PERSONALE DI PITTURA

Da giovedì 8 a domenica 11 agosto 2019

Sala Consiliare del Palazzo Comunale

Mostra di pittura, a cura di Mauro Borgotti, dal titolo “Emozioni e colori nel paesaggio ossolano e del Lago Maggiore”

Inaugurazione mostra e presentazione libro giovedì 8 agosto alle ore 21:00.

La mostra sarà poi visitabile nei seguenti giorni e orari: venerdì, sabato e domenica 10:30-12:30 e 17:00-22:30.

Ingresso libero. Info: www.mauroborgotti.it



FESTA FONTI

Da giovedì 8 a domenica 11 agosto 2019

Area ex Fonti

Festa con musica e cucina.

Cucina aperta tutte le sere dalle ore 19:00



CAVE E ARCHIVI

Venerdì 9 agosto 2019 - ore 15:00

Visita della mostra Cave e Archivi presso il Museo GranUM a cura dell’archivista Marinella Bianco e successivo ingresso al Palazzo Borromeo dell’Isola Bella (facoltativo).

Escursione con offerta minima di 10€ a copertura del transfer in motoscafo più 9€ biglietto ingresso Palazzo Borromeo.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 17:00 di giovedì 8 agosto.

Info e prenotazioni: Ufficio Turismo 0323 924632, info@bavenoturismo.it



DI PAROLA IN MUSICA: SINFONIA IN PICCOLO

Venerdì 9 agosto 2019 - ore 21:00

Oratorio di San Fermo a Loita

Concerto di musica da camera incentrato sulla trascrizione di fine ‘700 della sinfonia London di Haydn e su musiche di Mozart.

Ingresso libero



AGOSTO MISSIONARIO

Da sabato 10 a domenica 18 agosto 2019

Battistero di San Giovanni

Esposizione e vendita di manufatti in tessuto e prodotti etnico-artigianali a cura di Caritas Interparrocchiale.

Orario apertura mostra:

giorni feriali 10:00-12:00 e 17:00-19:00

giorni festivi 10:00-12:30 e 16:30-19:00