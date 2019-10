Concerto della Banda Provinciale Giovanile del VCO

Considerato il successo che ha riscontrato, l'associazione delle bande provinciali del territorio, ovvero ANBIMA VCO, ha pensato di riproporlo anche in Ossola, il prossimo 20 ottobre a Pieve Vergonte, usufruendo di una ghiotta occasione, ovvero la presenza sul territorio del maestro Marco Somadossi. Chi suona in una banda musicale conosce di sicuro il maestro Somadossi, presentiamo qui una sua breve biografia per il restante pubblico.Marco Somadossi è un affermato direttore e compositore di fama internazionale, proveniente dal Trentino. Diplomato in trombone e strumentazione per banda presso il Conservatorio di Trento, è anche laureato in direzione e composizione per banda. Ha lavorato in Europa e Stati Uniti vincendo molti concorsi di composizione, con musica originale per banda e arrangiamenti per strumenti a fiato e percussioni. Ha realizzato diverse discografie con bande musicali ed anche con cantanti di musica pop, quali Tosca e Antonella Ruggero, ma anche collaborato con artisti di teatro e della letteratura. Attualmente è docente della cattedra di Composizione e Strumentazione per Orchestra di Fiati al Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine, docente del corso triennale di formazione per maestri di banda realizzato da ANBIMA FVG, direttore artistico del “Campus Musica Insieme” e direttore della Banda Giovanile Anbima Friuli Venezia Giulia, direttore dell’orchestra di fiati del Conservatorio di Udine, direttore artistico del Concorso Internazionale Flicorno d’oro di Riva del Garda e del Concorso Internazionale di Composizione “Città di Allumiere”. Tra le sue creazioni ricordiamo anche "Land of Freedom" che ha scritto tre anni fa ispirandosi alla storia di un partigiano della Repubblica dell'Ossola.Il maestro Somadossi si trova in Ossola per la presentazione del suo ultimo brano, commissionatogli dal Comune di Pieve Vergonte e da ANBIMA VCO, per ricordare la "Battaglia di Megolo" avvenuta nel 1944. Il pezzo ha preso il nome di "Memini" e sarà presentato in prima mondiale sabato 19 ottobre, sempre a Pieve Vergonte, presso la Parrocchia dei S.S. Vincenzo ed Anastasio, orchestrato dal Corpo musicale di Fomarco sotto la direzione del suo compositore. Il giorno seguente, 20 ottobre, sempre alle ore 21, presso il teatro Massari di Pieve Vergonte la Banda Provinciale Giovanile del VCO replicherà il suo ultimo concerto con la direzione del maestro Samuele Castellano e del direttore ospite Marco Somadossi. La rappresentativa provinciale ANBIMA è una selezione di tutti i giovani musicanti della provincia, con un ricambio costante tra i propri componenti, che ha come obiettivo il miglioramento dei musicanti che militano nelle bande del territorio tramite lezioni periodiche con maestri affermati. Sono in programma brani scritti appositamente per strumenti a fiato di autori quali Joahn De Meij e Franco Cesarini, ma anche arrangiamenti di brani famosi di Michael Jackson e Freddie Mercury.