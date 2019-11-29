Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Qui di seguito, l’elenco completo dei punti vendita nel VCO
BAVENO CARREFOUR EXPRESS PIAZZA MATTEOTTI
BAVENO CONAD S.S. 33 DEL SEMPIONE KM 87
BAVENO SAVOINI VIA ROMA 1
CANNERO RIVIERA CARREFOUR EXPRESS VIA G. MARCONI 33
CANNOBIO CARREFOUR EXPRESS VIA VITT. VENETO 8
CANNOBIO CARREFOUR MARKET PIAZZA ANGELO CUSTODE
CANNOBIO CARREFOUR MARKET VIA MAGISTRIS 70
CANNOBIO OK SIGMA VIA DARBEDO
CARCIANO CARREFOUR EXPRESS PIAZZA ITALIA
CRAVEGGIA CARREFOUR MARKET VIA PROVINCIALE 12
CREVOLADOSSOLA CARREFOUR MARKET SS SEMPIONE 190
CREVOLADOSSOLA IPERCOOP VIA GARIBALDI
CREVOLADOSSOLA PENNY MARKET SS SEMPIONE-BRADOLINI
DOMODOSSOLA CARREFOUR VIA NOSERA 31
DOMODOSSOLA COOP PIAZZA MATTEOTTI
DOMODOSSOLA COOP VIA CASSINO 12
DOMODOSSOLA EUROSPIN VIA SEMPIONE 75
DOMODOSSOLA LIDL PIAZZALE CUROTTI 16
DOMODOSSOLA PENNY MARKET VIA TORINO 3
DOMODOSSOLA TIGROS VIA PAPA GIOVANNI XXIII 13
DRUOGNO GIORDANI VIA PAPA GIOVANNI XXIII
DRUOGNO NATALE VIA DOMODOSSOLA 15
GIGNESE PAM VICOLO BALILLA
GRAVELLONA TOCE IPERCOOP CORSO G. MARCONI 46
GRAVELLONA TOCE PENNY MARKET CORSO ROMA
GRAVELLONA TOCE TIGROS CORSO G. MARCONI 115
LESA SAVOINI S.S. SEMPIONE
MALESCO OK SIGMA PIAZZA SOSTINE 3
MASERA OK SIGMA VIA PROVINCIALE 79
OMEGNA CONAD CITY VIA TITO SPERI
OMEGNA COOP PIAZZA NOBILI DE TOMA
OMEGNA LIDL VIA IV NOVEMBRE 35
OMEGNA PENNY MARKET VIA F.LLI DI DIO
OMEGNA SAVOINI VIA BUOZZI 14
OMEGNA SAVOINI VIA RIASORGIMENTO 16
OMEGNA TIGROS SUPERSTORE VIA IV NOVEMBRE 292
ORNAVASSO CRAI VIA S. SALTI
ORNAVASSO SIGMA VIA ALFREDO DI DIO 20
PREMOSELLO CONAD CITY VIA MILANO 43 C
SANTA MARIA MAGGIORE CARREFOUR EXPRESS VIA BENEFATTORI 52
SANTA MARIA MAGGIORE QUERCIA VIA MATTEOTTI
STRESA CARREFOUR MARKET VIA ROMA 11
STRESA CONAD VIA G. CARDUCCI 30
VERBANIA BENNET VIA G. ROSSA
VERBANIA CARREFOUR MARKET VIA QUATTRINI
VERBANIA COOP VIA COLOMBO
VERBANIA ESSELUNGA VIALE AZARI 94
VERBANIA IN'S MERCATO VIA PERASI 2
VERBANIA LIDL CORSO NAZIONI UNITE SNC
VERBANIA PENNY MARKET CORSO CAIROLI
VERBANIA TIGROS CORSO MAMELI
VERBANIA TIGROS VIA RENCO 71
VILLADOSSOLA COOP VIA CAMPO SPORTIVO
VILLADOSSOLA EUROSPIN VIA SAN BA
VILLADOSSOLA U2 SUPERMERCATO PIAZZA BAGNOLINI
VOGOGNA OK SIGMA VIA NAZIONALE 3