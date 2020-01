Coro al Circolo Libero Pensiero

arSUNÀCanta le storie delle persone che ci hanno preceduto.



Storie di lotta per la libertà, di amore, di viaggio, di fatica e di festa. Storie a volte estremamente attuali. I richiami che echeggiavano sugli alpeggi delle nostre montagne, gli arsunà, danno il nome a questo gruppo che sperimenta il cantare insieme a più voci non come performance, ma come modalità di relazione basata sull'ascolto reciproco. Come un telefono senza fili, il canto popolare si sposta e si trasforma: cambiano i testi, le lingue, a volte le melodie. A testimoniare che la nostra identità è meticcia, sempre in movimento. Il nostro cantare, come i richiami, arriva da lontano e va ancora oltre...



Cantare è qualcosa che risponde a delle regole tramandate del saper vivere bene insieme, regole tipiche delle società agro pastorali fortemente comunitarie e per le quali il canto era anche un modo di rinsaldarsi come in un rituale collettivo.



Evidentemente oggi non siamo più in quel mondo, ma l'intenzione che si vuole dare è la stessa.



L'evento culturale vuole essere anche un'occasione per valorizzare i nostri luoghi e fare incontrare le persone intorno a idee che portino consapevolezza.



Ingresso gratuito e uscita al libero apprezzamento



