Gli archivi Storici della Valle Intrasca

Sono stati riordinati e riuniti in un’unica sede tra 2001 e 2005, tutti dotati di inventario, depositato presso la competente Soprintendenza del archivistica del Piemonte e Valle d’Aosta, e adeguatamente conservati a Cambiasca in una suggestiva chiesa sconsacrata del XVII secolo, di proprietà dei suddetto comune, restaurata, messa ! a norma per l’occasione e dotata di scaffalature compact per contenere la documentazione correttamente condizionata. Attualmente sono fruibili su appuntamento e oggetto di un progetto di valorizzazione in ambito didattico cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo.



Contatti

Archivi Storici della Valle Intrasca

presso l’Oratorio di San Gregorio

via Vittorio Veneto

28814 Cambiasca (VB)



Mail archivistorici@um-valgrandelagomergozzo.it)