Gli appuntamenti con prescrizione in classe di priorità D e P già prenotati e sospesi per l’emergenza Covid saranno riprogrammati e gli utenti saranno tutti richiamati per fissare una nuova data a partire dal 1° giugno, quando sarà riattivata l’attività ordinaria.



Le misure di restrizione sono applicate nel rispetto delle normative nazionali e regionali sul contenimento dell’infezione da Coronavirus. Si invita pertanto a recarsi in ospedale solo ed esclusivamente per visite e prestazioni urgenti e non differibili.



L’invito è di utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dall’Azienda per prenotare, pagare o chiedere informazioni senza accedere alle Strutture.



Per prenotare le prestazioni ambulatoriali con classe di priorità B (entro 10 giorni):

telefonare al numero verde 800.000500

accedere al sito della Regione Piemonte nella sezione Servizi – Servizi online – Prenotazioni visite ed esami

accedere alle Case della Salute di Crevoladossola, Omegna e Cannobio

utilizzare l’App CUP Piemonte



Per gli esami di laboratorio, essendo stato temporaneamente sospeso l’accesso diretto, occorre prenotare il prelievo al numero verde 800.000500.



Da domani giovedì 21 maggio è ampliato l’orario di apertura del Laboratorio Analisi nelle sue tre sedi:

sarà possibile effettuare il prelievo dalle ore 7,30 alle ore 11,00.

dalle ore 10,30 alle ore 11,00 sarà possibile consegnare i campioni di materiale biologico per chi non deve fare il prelievo, senza prenotazione si ricorda inoltre che i contenitori per la raccolta dei campioni biologici dovranno essere acquistati in farmacia poichè non vi è accesso in laboratorio prima di effettuare la prestazione, e sarà il Medico di Medicina Generale a dare le opportune spiegazioni per come operare la raccolta di campioni biologici è consigliato il ritiro dei referti online utilizzando le credenziali regionali e SPID. All’atto dell’accettazione del prelievo va comunicata la volontà di effettuare lo scarico del referto online.

Chi non è nelle condizioni di utilizzare il sistema online può ritirare il referto in Laboratorio dalle ore 12,00 alle ore 15,00





Per il pagamento del ticket è possibile utilizzare:

portale Sistemapiemonte accessibile con codice fiscale, numero identificativo ticket, carta di credito

sportelli del Banco BPM.

Punti Gialli presso i Poliambulatori di Villadossola, Stresa, Pieve Vergonte, Santa Maria Maggiore e a Omegna presso il Laboratorio Analisi nella palazzina attigua al COQ.



In via eccezionale, ci si può rivolgere per le prenotazioni agli sportelli CUP presenti negli Ospedali di Domodossola, Verbania e Omegna, all’interno dei quali si può effettuare solo il pagamento in modalità elettronica.