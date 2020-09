Quaretta su scambio direttori ASL

Trovo curioso, strano e imbarazzante questo improvviso cambio ai vertici delle ASL del VCO e di Vercelli a poco più di 6 mesi dalla naturale scadenza del mandato dei rispettivi direttori. Credo sia un fatto grave e discutibile per una serie di ragioni e soprattutto perché a quanto pare questa decisione è il frutto di una diatriba tutta politica e tutta interna alla Lega che va al di la del buon senso !



Capisco i possibili malumori di amministratori locali che non sempre sono in sintonia con le scelte delle direzioni e della Regione in tema di sanità e non solo.

Il nostro territorio purtroppo da 20' anni è l'emblema dell'incapacità di prendere decisioni che dovrebbero andare nella direzione di tutela della salute pubblica e delle comunità nel loro complesso a prescindere dagli interessi di una zona piuttosto che di un'altra, ma tant'è...

Questo cambio così improvviso, tenuto nascosto fino all'ultimo e gestito assai malamente, dimostra che non sempre al primo posto vengono messi i giusti principi che dovrebbero ispirare sempre le azioni dei politici e degli amministratori.



E allora mi domando che senso ha? Che senso ha spostare un direttore da un angolo all'altro della regione a soli 6 mesi dalla fine del suo mandato ? Che senso ha trascurare il fatto che ciascuno di loro abbia certamente in corso obiettivi e progetti da realizzare ?



Soprattutto che senso ha questa scelta in un periodo così delicato per la salute pubblica ancora in emergenza Covid ? Non sappiamo cosa ci aspetta nei prossimi mesi; forse sarà necessario tenere sotto controllo la situazione o forse bisognerà fronteggiarla in maniera importante qualora dovesse esserci una seconda "ondata". Sotto questo punto di vista la decisione presa dalla Regione Piemonte è inopportuna e scellerata !



Sono stati assegnati circa 2 milioni di euro al VCO, parte per l'acquisto di attrezzature e parte per la ristrutturazione dei locali ospedalieri (DEA, Rianimazione e altri servizi) proprio per prepararsi ad affrontare un'altra eventuale piena emergenza Covid; non sarebbe stato meglio consentire a chi già conosce la nostra realtà di curare la gestione di queste risorse, piuttosto che cedere alle pressioni e ai capricci di questo o quell'amministratore che ha saputo tirare la giacca al consigliere o all'assessore regionale di turno ??



Non si gioca con la salute e con la sanità pubblica. Qui si tratta di responsabilità. Ma è davvero possibile che il VCO debba essere destinata ad essere la zattera di salvataggio a disposizione di alcuni partiti e politici influenti di turno per risolvere le proprie battaglie o guerre interne?



Ho chiesto al presidente della rappresentanza dei sindaci di convocare una riunione urgente per capire e condividere le problematiche di quello che sta succedendo, per verificare se davvero si sia in grado di prepararsi come deve in vista di un eventuale ritorno dell'emergenza Covid e per un confronto a 360 gradi che ritengo più che mai opportuno.

Oggi il presidente Morandi, accogliendo la mia richiesta, ha comunicato di aver convocato d'urgenza la Rappresentanza per questo mercoledì alle 11 presso la sede dell'ASL VCO e lo ringrazio per l'attenzione e la disponibilità.



Dal canto mio, proporrò alla Rappresentanza di chiedere un ripensamento rispetto a questo strano cambio della guardia e proporrò di scrivere al presidente Cirio per chiedere chiarimenti sulla vicenda e come possa accettare che accadano certe cose per pure beghe di partito.



Capisco che la Lega sia "azionista di maggioranza" della regione Piemonte e che in un certo senso ritenga di poterlo "tenere in pugno" ma a tutto c'è un limite. Sulla pelle delle persone la politica non dovrebbe mai giocare ma dimostrarsi responsabile!



Augusto Quaretta

Sindaco di Quarna Sopra

Membro della Rappresentanza dei Sindaci ASL VCO