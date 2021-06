Cannero: eventi e manifestazioni dal 13 al 16 giugno

TRAVERSATA PER LA VITA

Domenica 13 giugno 2021

Ritrovo a Cannero alle ore 9.00 e partenza da Cannero alle ore 10.00, arrivo a Luino nella sponda lombarda, in Piazza Libertà dalle ore 12.15.

Dal Piemonte alla Lombardia con un pattino degli anni 60, in sella ad una vespa classe 1959, la prima traversata di un lago in vespa da Cannero a Luino.

Radio ufficiale dell'evento Radio Number One, Il ricavato di questo evento unico verrà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli Onlus per il sostegno alla ricerca scientifica contro il linfoma pediatrico.



LE QUATTRO STAGIONI DI CANNERO RIVIERA

Mercoledì 16 giugno 2021 - ore 21:00

Visita virtuale "Donego tra orti e frutteti"

Sulla scia del successo registrato dalla rassegna “Agrumi in onda” il Comune di Cannero Riviera torna a proporre dei videoracconti, che saranno resi disponibili on line sul canale YouTube e le pagine facebook e Instagram Agrumi di Cannero. L’idea guida di questi nuovi brevi appuntamenti è quella di far conoscere le tante sfaccettature del territorio cannerese e delle sue deliziose frazioni, luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, immersi nei boschi, sospesi tra lago e montagne, meritevoli di essere scoperti a passi lenti e assaporati nei loro profumi che variano di stagione in stagione.

Il filo conduttore per andare alla scoperta delle diverse località e frazioni sono proprio le piante e i fiori, con i loro colori diversi in ogni stagione. La proposta vuole soprattutto essere un invito alla visita, da fare ciascuno con il proprio ritmo e nel tempo preferito, seguendo qualcuno dei molti spunti.

Organizzazione a cura del Comune di Cannero Riviera