E...state con Mani Tese a Verbania

Il primo è stato nel 1983: questo è il quarantesimo campo!, durante il quale giovani provenienti da tutta Italia e dall’estero• riflettono insieme sui temi dell'economia circolare, della sostenibilità ambientale, della pace e della giustizia sociale, trovando soluzioni locali a problemi globali!• sperimentano azioni concrete di riuso e fare servizio per la cittadinanza• viveno un'esperienza comunitaria e stili di vita improntati alla solidarietà e alla sostenibilità, dando un contributo al lavoro di Mani Tese in una città incantevole come la nostra Verbania!Durante il campo viene anche approfondita la conoscenza del progetto che finanziamo in Kenya: Agri-change piccole imprese grandi opportunità. Sviluppo di filiere agroalimentari nel bacino del fiume Molo (euro 169.359).Tutti i cittadini sono invitati a partecipare ad alcuni eventi proposti durante il campo:• LASCIATECI IN PACE! IL GRIDO DEI POPOLI: Dibattito pubblico con Don Renato Sacco (Pax Christi), Giorgio Beretta (Rete Pace e disarmo) Franco Chiodi (Anpi), Valeria Schiavoni (Mani Tese). 30 LUGLIO ORE 18.00 c/o Villa Giulia. Sono invitati i parlamentari della zona, i sindaci e gli amministratori locali, le associazioni e tutte le persone che vogliono la pace• STOP EXTINCTION, 7 agosto ore 10-19: c/o Parco di Villa Maioni una giornata all’insegna del riuso e della sostenibilità: Laboratori per bambini e adulti sul riuso, musica dal vivo.• CONCORSO FOTOGRAFICO “dualismi umanità e pace” dal 18/07 al 28/08 foto sul concetto di pace fra le persone. Regolamento completo su https://drive.google.com/.../1tEmDY-7iKGKJn4G2yZ4vID.../view• La Bottega dell’Usato Solidale di MANI TESE, in via Vitt. Veneto 137 a Verbania, dall’ 1 al 6 agosto rimane aperta tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 19.La bottega dell’usato solidale non solo è un punto di ritrovo nel quale prendono vita e si concretizzano molte iniziative di solidarietà, ma anche un servizio offerto alla cittadinanza di raccolta di materiale di ri-uso, che contribuisce a sostenere fasce più povere della popolazione nonché a rafforzare una politica rivolta al riutilizzo e alla salvaguardia dell’ambiente, alleggerendo l’impegno economico delle Amministrazioni nello smaltimento dei rifiuti.