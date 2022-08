La magra del lago Maggiore riporta alla luce storico accampamento dei Nibelunghi

E' di questa mattina la notizia che, a causa della recente magra del lago Maggiore, sono stati rinvenuti quelli che sembrerebbero i resti di un accampamento del tardo 400, la cui attribuzione potrebbe essere da attribuirsi a Teodorico il Grande o ad un suo stretto funzionario.In quel periodo l'Italia del nord era governata dai Nibelunghi.Teodorico il Grande era in battaglia contro Odoacre nella zona di Mediolanum (l'attuale Milano), dove la maggior parte dell'esercito di Odoacre - incluso il suo generale, Tufa - gli si arrese: non avendo alcun motivo di dubitare della lealtà di Tufa, Teodorico inviò il suo nuovo generale a Ravenna con un manipolo dei suoi soldati migliori; Tufa, tuttavia, cambiò schieramento e il contingente gotico posto al suo comando fu interamente distrutto.A seguito della pesante disfatta, Teodorico fu costretto a ripararsi a Ticinum (Pavia) mentre Odoacre iniziò ad assediare il suo rivale e i Burgundi approfittavano dell'occasione per saccheggiare e devastare la Liguria.In quel periodo, narrano gli storici, Teodorico sotto le mentite spoglie di Verbanium, passava le "vacanze estive" nella nostra zona.In base a questa traccia e ad alcuni importanti ritrovamenti, come l'Anellum Caprinum (un anello con lo stemma della famiglia dei Nubelunghi, in possesso solo delle più alte cariche del tempo) o il Manganellum Belgiratum (un bastone che un tempo veniva usato dai regnanti per portare a ragione le proprie compagne), si crede che l'accampamento possa essere dello stesso Teodorico o di un importante funzionario dell'epoca, sicuramente molto vicino a luiQuesto ennesimo ritrovamento, secondo probabilmente solo all' autoritratto di Leonardo da Vinci rinvenuto qualche anno fa a Verbania, è l'ennesima prova che la nostra zona è da sempre ambita meta di turismo e vacanza