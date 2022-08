Al Franzosini i corsi di Laurea Infermieristica

E’ stata prorogata la convenzione per l’utilizzo di 9 aule, biblioteca e servizi al terzo piano dell’Istituto Franzosini per l’anno accademico 2022/2023 del Corso di Laurea in Infermieristica.



Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Verbania, l’Amministrazione Provinciale e la Direzione dell’Istituto Ferrini-Franzosini per la disponibilità e collaborazione che consente all’Università del Piemonte Orientale e all’ASL VCO di continuare i corsi universitari in Laurea Infermieristica in una sede appropriata.