Il Mutuo Soccorso entra nelle scuole, coinvolgendo gli studenti del Liceo classico, scientifico e delle scienze umane “Bonaventura Cavalieri” di Verbania. La sala della biblioteca dell’istituto ospiterà infatti la mostra Ci prenderemo cura di noi, Storie di Mutuo Soccorso al femminile, realizzata dalla Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Donna Uomo della Regione Piemonte.



La mostra, frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca, è costituita da 18 pannelli fotografici che illustrano una storia del passato raccontata attraverso le voci di venti donne, per rievocare la nascita e lo sviluppo delle Società di Mutuo Soccorso fondate, da metà Ottocento in poi, da operaie, contadine, sarte, stiratrici, casalinghe, ma anche da donne benestanti e protagoniste dell’emancipazione femminile «La storia dei sodalizi femminili – spiega Mariella Zanetta - è particolarmente suggestiva, ma poco conosciuta, anche nell’ambito del grande movimento mutualistico italiano. Viene quindi proposta una riflessione su queste significative esperienze che hanno visto le donne consapevoli protagoniste, in un contesto, spesso, di grande difficoltà. Tra il mondo del lavoro femminile e il Mutuo Soccorso si stabilì sin dall’inizio un legame molto stretto. Per prime, infatti, le Società di Mutuo Soccorso colsero il valore e l’importanza del lavoro femminile, attribuendo alle donne lo status di cittadine lavoratrici a tutti gli effetti, compreso il diritto di voto che per le donne fu

aggiunto in Italia solo nel 1946, ma che divenne un diritto nella gestione dei sodalizi femminili piemontesi, sin dal 1851».



Il coinvolgimento diretto degli studenti, attraverso percorsi didattici sviluppati con gli insegnanti e l’incontro pubblico di presentazione, consentirà di conoscere la realtà del mutuo soccorso, fra storia e attualità, «perché – sottolinea Zanetta – le Società di Mutuo Soccorso stanno vivendo un momento di rinnovato protagonismo sociale, aggiornando la loro missione storica».



«Per il Liceo Cavalieri – dichiara la Dirigente scolastica, Cinzia Sammartano – la possibilità di ospitare la mostra sulle Società di Mutuo Soccorso fondate e costituite dalle donne è una grande opportunità per conoscere una realtà di grande valore storico e umano, di sviluppare tematiche di ‘educazione civica’ che tengano conto delle esperienze positive realizzate nel passato e che ancora oggi conservano un grande valore di esempio: di solidarietà, di attenzione alle persone e ai loro bisogni, di impegno personale e collettivo. La presenza della mostra nella biblioteca della scuola consente le visite da parte degli studenti e delle studentesse e gli approfondimenti che potranno fare assieme ai loro docenti. L’apertura pomeridiana e l’incontro di presentazione di venerdì 28 ottobre sono anche un primo e interessante ‘esperimento’ di apertura della scuola al quartiere e alla città e in questo è preziosa la collaborazione del Consiglio di quartiere Verbania ovest e della Società di Mutuo Soccorso di Suna».



La mostra sarà infatti anche aperta al pubblico, con aperture pomeridiane, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14.30 alle 16.00.



Spazio all’approfondimento verrà riservato nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre, a partire dalle ore 14.30, con un incontro pubblico di presentazione proposto da Mariella Zanetta della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso – onlus.

Attraverso la Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo soccorso, l’iniziativa è sostenuta da: Fondazione CRT, Fondazione Banca Popolare di Novara, Consorzio Mutue di Novara e Mutua Fab. Sede espositiva della mostra Liceo Statale “B. Cavalieri” – Sala delle Biblioteca – Via Madonna di Campagna 18 - Verbania



Durata mostra - Orari e giorni di apertura



Dal 17 ottobre al 4 novembre 2022

Da lunedì a giovedì, dalle 14.30 alle 16.00

Incontro pubblico di presentazione

Venerdì 28 ottobre – ore 14.30



Informazioni

Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso- onlus

Sede di Borgomanero, tel. 0322-835232, email borgomanero@fondazionemutuosoccorso.it

Liceo Statale “Bonaventura Cavalieri” di Verbania

prof. Michele Airoldi, email michele.airoldi@liceocavalierivb.edu.it