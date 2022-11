7° Sagra della Castagna "Sapori d'Autunno"

Quest'anno, noi dell'Associazione Commercianti Benpensanti, in collaborazione con la Pro Loco cittadina, la Croce Verde delegazione di Gravellona Toce, l'AVIS e le scuole elementari e medie di Gravellona, offriremo a tutti i cittadini una domenica di svago e divertimento.Si potrà pranzare sotto al tendone riscaldato, un menù autunnale a cura della Pro Loco, potrete acquistare una buona torta sotto al gazebo delle scuole oltre ad ammirare gli elaborati e i lavori fatti dagli alunni stessi (il ricavato delle vendite saranno utilizzati per finanziare progetti scolastici).La Croce Verde aprirà le porte dell'ambulanza per far conoscere ai cittadini, tutti gli strumenti salvavita in essa presenti. L'AVIS offrirà ai bimbi presenti una piccola sorpresa, che sarà....ah giusto, è una sorpresa!!!!Ci saranno i mercatini degli hobbisti, potete pensare già a qualche regalino per il prossimo Natale.Inoltre saranno presenti tante Aziende agricole della nostra zona con i loro prodotti a Km 0.Dimenticavo.....LE CASTAGNE grandi protagoniste della giornata.Non potete mancare, vi aspettiamo domenica 6 Novembre in piazza Vittorio Veneto (Piazza delle scuole) a Gravellona Toce.Il presidenteDario Darioli