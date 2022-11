Il 7 novembre apre il cantiere per la riqualificazione di piazza Garibaldi a Verbania Pallanza, con l’emissione dell’ordinanza relativa ai divieti di sosta e viabilità e l'individuazione dei parcheggi alternativi che interessano la zona del lungolago vicino alla piazza. Più esattamente in largo Tonolli e in via Vittorio Veneto con quasi 130 posti auto e, in aggiunta, in zona Castagnola con altri circa 130, largamente superiori agli 85 che verranno in meno nella piazza. Inoltre sono state individuate alcune nuove aree a pagamento (che sostituiscono quelle eliminate in piazza) per facilitare l'accesso turistico e alle attività commerciali.



L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Verbania è quello di riqualificare l’area di piazza Garibaldi con finalità pubbliche, con un nuovo arredo urbano, nuova pavimentazione, interventi sul verde, nuovi sottoservizi, il tutto finalizzato all’utilizzo pedonale della piazza con funzioni turistico ricettive, mercatali e all’organizzazione di eventi.



Un intervento atteso da molti anni a cui, questa Amministrazione Comunale da concreta attuazione con l’apertura del cantiere, con lavori per “un milione e ottocentomila finanziati con fondi europei del PNRR – sottolinea il sindaco Silvia Marchionini – e che sarà il primo per Pallanza, visto l’avvio nei prossimi mesi di altri importanti interventi come il nuovo parcheggio multipiano in via Crocetta, la riqualificazione del monumento Cadorna, del Municipio e della Darsena a villa Giulia (con finalità turistiche), e gli interventi su piazza Pedroni e via Ruga".