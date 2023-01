Verbania Futura su sanità locale

Apprendiamo dagli organi di informazione che ieri il Sindaco di Verbania (PD), il Presidente del Consiglio Comunale (PD), il Capogruppo in Consiglio Comunale del PD hanno tenuto una conferenza stampa in Comune per rilanciare le preoccupazioni legate alla crisi del nostro sistema sanitario locale.



Crisi per la verità non solo locale ma nazionale: è di ieri un documentato articolo su “Il Corriere della Sera” di Milena Gabanelli nel quale vengono riportati, con riferimento a Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte dati allarmanti rispetto al ricorso ai c.d. “medici gettonisti” nei DEA, nei reparti di anestesia e rianimazione, ma anche nei reparti di pediatria, ginecologia, psichiatria.



Oggettivamente, siamo di fronte ad una crisi di sistema – i cui effetti si riflettono ad esempio sulle lunghe liste di attesa per lo svolgimento di esami ed altre prestazioni diagnostiche – che è il frutto di oltre 20 anni di dissennate politiche di tagli di risorse alla sanità, frutto al quale si aggiungono gli effetti derivanti dal numero chiuso nell’accesso alla Facoltà di Medicina e i tempi molto lunghi delle scuole di specialità.



Se, quindi non può che esservi totale condivisione rispetto alle preoccupazioni per una situazione che è critica a livello locale, regionale e nazionale, crediamo tuttavia che alcune riflessioni sul metodo della conferenza stampa di ieri debbano essere fatte.



Fatichiamo a comprendere se essa fosse una conferenza stampa di partito – fatta da esponenti tutti del PD -oppure un’iniziativa di carattere istituzionale. Se fosse stata una conferenza stampa di partito crediamo che la sede più opportuna in cui svolgerla avrebbe dovuto essere quella del PD e non il Municipio. Viceversa se fosse stata un’iniziativa istituzionale, avremmo gradito che tutti i gruppi consiliari fossero coinvolti ed invitati dal momento che su tali temi la preoccupazione è comune e non è certo appannaggio esclusivo del Sindaco di Verbania o del Presidente del Consiglio Comunale.



Dal momento che nella conferenza stampa è stata annunciata una prossima iniziativa del PD sul tema sanità crediamo quindi che l’iniziativa di ieri sia stata una conferenza stampa di partito, svolta del tutto impropriamente in una sede istituzionale e alla presenza, altrettanto inopportuna del Presidente del Consiglio Comunale che pure dovrebbe essere chiamato ad esercitare un ruolo di garanzia per tutto il Consiglio.



Invitiamo pertanto il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale nel momento in cui intendano affrontare problemi come questi, a farlo nelle opportune sedi, imparando a distinguere la differenza esistente tra iniziative istituzionali nelle quali tutti i gruppi consiliari devono essere coinvolti, ed iniziative di partito e quindi di propaganda politica – concepite magari per sviare l’attenzione rispetto al “tallone d’Achille” del Sindaco di Verbania notoriamente favorevole alla costruzione di un ospedale unico in Ossola ed alla conseguente chiusura del “Castelli” – iniziative che possono essere fatte nelle sedi di partito, evitando inopportune commistioni di ruoli.