Una storia verbanese di successo

"Vorrei sottolineare e far conoscere ai miei concittadini e al territorio - segnala il sindaco di Verbania Silvia Marchionini - il successo internazionale lavorativo del nostro concittadino Ing. Claudio Spadacini, nel settore delle energie rinnovabili.



Segnalo che il Consiglio Europeo per l'Innovazione ha finanziato lo scorso dicembre il progetto della società Energy Dome, di cui l'ing. Spadacini è fondatore e CEO, per ben 17.5 milioni di euro! Un progetto vincente selezionato attraverso un processo altamente competitivo tra oltre 1000 aziende che hanno presentato domanda, per un contributo economico che sarà a supporto dell'implementazione della incredibile CO2 Battery da loro realizzata per impianti di stoccaggio dell'energia (uno già funzionante ad Ottana in Sardegna) senza emissioni in atmosfera senza l'utilizzo di litio, costoso e di scarsissima disponibilità in Europa.



La società che dirige è italiana, ha sede a Milano, e vede l’impegno di moltissimi lavoratori e ricercatori italiani (e non solo) a dimostrazione di un progetto di successo e di eccellenza!"



Ricordiamo che l'accumulo di energia a lungo termine è l'anello mancante per la piena decarbonizzazione del mercato dell'energia, perché aumenta la flessibilità della rete e integra in modo sicuro ed efficiente le rinnovabili nelle reti elettriche mondiali. Attualmente si riscontra un significativo divario tecnologico nel mercato, e la CO2 Battery rappresenta la soluzione ideale perché fornisce un accumulo energia ad alta efficienza, a un costo competitivo e con l'utilizzo di componenti già disponibili e pronti all'uso, che rendono questa tecnologia fruibile per i clienti globali.



Per chi volesse conoscere di più segnaliamo il sito dell'azienda https://energydome.com/ .



Una segnalazione (di cui ringrazio Italo Isoli) per non essere "nemo propheta in patria".





Silvia Marchionini

Sindaco di Verbania