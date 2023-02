Mostra “Olocausto del Lago Maggiore” al Rosmini

In occasione della Giornata delle Memoria, proseguono gli appuntamenti della II edizione della rassegna “Frammenti di memoria”, organizzata dall’Istituto Storico della Resistenza “Piero Fornara” di Novara e del Verbano Cusio Ossola, con la collaborazione e il patrocinio dell’ Istituto Nazionale “F. Parri”, della Comunità Ebraica di Vercelli, Biella, Novara e VCO, della Città di Verbania, della Città di Domodossola, della Biblioteca Civica “P. Ceretti” di Verbania, della Società Filosofica Italiana sezione di Verbania, della Casa della Resistenza di Verbania, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Verbania, dell’IIS “L. Cobianchi” di Verbania, dell’Associazione per lo Sviluppo della Cultura di Studi Universitari e della Ricerca nel Verbano Cusio Ossola - E.T.S (ARS. UNI.VCO), del Centro di Documentazione Europea del Verbano Cusio Ossola, dell’Associazione dei laureati dell’Università del Piemonte Orientale (UPO ALUMNI), del Centro Interdipartimentale UPONTOURISM dell’Università del Piemonte Orientale, dell’Associazione “Progetto Memoria” di Roma, dell’Associazione Arcigay “Nuovi Colori” di Verbania, del Museo della Resistenza “Alfredo Di Dio” di Ornavasso (VB), di Anpi Comitato Provinciale di Verbania e Comitato Provinciale di Novara, della F.I.V.L e con la collaborazione della S.MS. “G. Floreanini” di Domodossola (VB) e del teatrino al Forno del Pane fondato da Giorgio Buridan.Dalle ore 20:30 del 17 febbraio 2023 presso il Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola (VB), dopo i saluti istituzionali degli enti e associazioni partner della rassegna, sarà inaugurata la Mostra dal titolo “Olocausto del Lago Maggiore”, curata dall'Istituto storico Piero Fornara con un percorso di avvicinamento all'Ottantesimo Anniversario della Strage di ebrei verificatesi nel novarese e nel Verbano Cusio Ossola nel settembre-ottobre 1943 a cura della prof.ssa Elena Mastretta, Direttrice dell’ISRN “P. Fornara”.La mostra sarà esposta sino al 11 marzo 2023. Le scuole potranno prenotare le visite guidate scrivendo a didattica@isrn.it. La serata inaugurale sarà aperta dalla dottoressa Margherita Zucchi, Curatrice del Museo della Resistenza “Alfredo Di Dio” di Ornavasso (VB).La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Collegio.La serata proseguirà con il percorso cinematografico “Cinememoria” dedicato al cinema concentrazionario curato dalla Società Filosofica Italiana sezione di Verbania e dall’Istituto Storico della Resistenza “P. Fornara” di Novara e del Verbano Cusio Ossola, con la proiezione del film Concorrenza Sleale, prodotto nel 2001 e diretto da Ettore Scola.Nella Roma del 1938, Umberto Melchiorri e Leone Della Rocca sono due commercianti di stoffa che lavorano sulla stessa via. Il primo, originario di Milano, prepara abiti su misura mentre il secondo, un ebreo romano, vende capi confezionati. I due commercianti sono in concorrenza. Essi adottano continuamente diverse strategie per attrarre i clienti nei propri negozi e molto spesso litigano per futili motivi. Il loro pessimo rapporto subisce un cambiamento radicale dopo la promulgazione delle leggi razziali in Italia. Nel mezzo la grande amicizia tra i figli più piccoli dei due vicini, Gabriele (Lele) e Pietro, che preferiscono passare l'estate nell'assolata Roma piuttosto che separarsi, mentre fra il figlio maggiore di Melchiorri, Paolo, e Susanna Della Rocca scocca l'amore, aiutati dai fratelli minori nello scambio di lettere. Dopo le leggi razziali Umberto, che non le condivide, comincia dunque a trattare con più rispetto il "rivale", che vede ingiustamente maltrattato insieme alla propria famiglia. Dagli atti vandalici al negozio, al trattamento affatto professionale della polizia, dalle limitazioni agli ingressi e agli spostamenti al sequestro dei beni personali come la radio. Leone, infine, è costretto anche a chiudere il negozio. Il film si conclude con la partenza della famiglia di Leone verso il Ghetto di Roma, con i due che nel frattempo hanno stretto amicizia: lo stesso Umberto era andato a trovare Leone, quando costui, a causa delle continue persecuzioni a suo danno, si era ammalato.La proiezione sarà introdotta da Michele Rizzi, Presidente della Società Filosofica Italiana sezione di Verbania e da Federica Caniglia, Collaboratrice della sezione didattica dell’Istituto Storico della Resistenza “P. Fornara” di Novara e del Verbano Cusio Ossola.Il percorso cinematografico, per i richiedenti, può valere come proposta di aggiornamento. L’ISRN Piero Fornara è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli). Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a: info@isrn.it oppure a verbania@bibliotechevco.it.Coordinamento Scientifico – Frammenti di MemoriaElena Mastretta, Direttrice Scientifica ISRN "P. Fornara"Federica Caniglia, Collaboratrice ISRN "P. Fornara"Michele Rizzi, Presidente Società Filosofica Italiana – sezione di VerbaniaMargherita Zucchi, Curatrice Museo della Resistenza "Alfredo Di Dio" di Ornavasso (VB)