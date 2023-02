La sindrome di Beckwith-Wiedemann (evento online gratuito)

La sindrome di Beckwith-Wiedemann



Milano, febbraio 2023 – Nel mese dedicato alle malattie rare, Auxologico dedica un evento on line alla sindrome di Beckwith-Wiedemann.

Insieme agli esperti genetisti, biologi, ortopedici, chirurghi, onco-ematologi cercheremo di capire come si arriva a una diagnosi precisa e certa e come si possono affrontare le problematiche cliniche.

Grazie all'intervento dell'associazione AIBWS potremo ascoltare la testimonianza di una mamma direttamente coinvolta dalla malattia e anche ricevere informazioni su come l'associazione può aiutare pazienti e genitori.

Infine, parleremo anche della ricerca, con la presentazione di un progetto di ricerca che inizierà nel marzo 2023 e studierà il nesso tra fecondazione assistita, poliabortività e sindrome di Beckwith-Wiedemann.

PROGRAMMA

• Presentazione della giornata ed introduzione alla malattia, Criteri diagnostici e diagnosi genetica.

Dott.ssa Silvia Russo, genetista, Laboratorio Sperimentale Ricerche Citogenetica Medica e Genetica Molecolare, Auxologico

• L’associazione AIBWS e il comitato scientifico.

Monica Bertoletti, mamma e amministratrice di AIBWS

• Eterometria degli arti inferiori e strategie terapeutiche.

Dott. Maurizio De Pellegrin, ortopedico, Piccole Figlie Hospital, Parma; Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo

• Gestione della macroglossia e disturbi a esso correlati.

Dott. Mario Ferrari, chirurgo, Centro Regionale per CLP, Smile-House, Ospedale San Paolo, Milano

• Screening oncologico e terapia.

Dott.ssa Paola Quarello, onco-ematologa pediatrica, SC Oncoematologia Pediatrica, Ospedale Infantile Regina Margherita, Universita' degli Studi di Torino

• Poliabortività, infertilità e BWS sono la diversa espressione di uno stesso problema?

Dott.ssa Silvia Russo, Dott.ssa Paola Viganò, biologo specialista in endocrinologia sperimentale, Centro PMA, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano.

QUANDO

Mercoledì 22 febbraio 2023, alle ore 18.00

COME PARTECIPARE - EVENTO ONLINE

L'evento si svolge online. Lo streaming verrà trasmesso sul sito, sui canali YouTube, Linkedin e Facebook di Auxologico e sarà possibile rivederlo.

La partecipazione è gratuita e l'iscrizione è obbligatoria. Effettuata l'iscrizione, riceverete il link per seguire l'evento.

Iscriviti



AUXOLOGICO IRCCS: UNA FONDAZIONE PER LA RICERCA E LA CURA

Auxologico è una Fondazione che ha come proprie esclusive finalità la ricerca scientifica e l’attività di cura dei pazienti a livello ospedaliero e ambulatoriale.

Fondato nel 1958, fin dal 1972 Auxologico è stato riconosciuto dal Ministero della Salute - e sempre confermato - come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).



Auxologico è presente in Lombardia, Piemonte, Roma e Romania con 20 strutture ospedaliere, poliambulatoriali e di ricerca che lavorano in stretta sinergia per offrire le migliori opzioni diagnostiche e le cure più appropriate a oltre 1 milione di pazienti che ogni anno si rivolgono con fiducia a Auxologico.



Auxologico è una comunità di medici, ricercatori, tecnici, personale sanitario e amministrativo di oltre 2200 persone che ogni giorno mettono a disposizione il proprio impegno e la propria professionalità per la cura della persona.

www.auxologico.it