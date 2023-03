XVI edizione - Gli agrumi di Cannero Riviera

Evento unico nel Piemonte e sul Lago, ha l’obiettivo di far emergere e portare a conoscenza della popolazione, dei turisti, di esperti e di appassionati, una consolidata attività diffusa nel paese fin dal 1500 di coltivazione e cura degli agrumi prevalentemente in giardini privati, favorita da uno speciale microclima che ne garantisce la rigogliosa crescita e la possibilità di utilizzo ottimale dei prodotti per l’ intera popolazione nel corso della stagione di maturazione dei frutti.Tale privilegiata situazione di contesto naturale ha fatto sì che il paese, denominato in origine Cannero, ottenesse con Decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 8 maggio 1947 n. 440, la nuova denominazione di Cannero Riviera.Nei giorni 11,12,18 e 19 marzo 2023 in occasione della Festa degli Agrumi di Cannero Riviera sono state istituite delle corse straordinarie che collegano Cannero Riviera a Cannobio e Luino.