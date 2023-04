Federico Buffa: ’RivaDeAndré-Amici fragili’

Il noto storytelle televisivo, esperto e appassionato di ’storie’ di sport e di vita, è accompagnato dagli ormai consolidati collaboratori Marco Caronna (chitarre, voci, percussioni) e Alessandro Nidi (pianoforte, tastiere). Buffa presenta un poetico resoconto che attraversa la storia dell’incontro tra il grande calciatore del Cagliari dello scudetto e della Nazionale, Gigi Riva, e appunto uno dei principali cantautori italiani, Fabrizio De André. I testi sono dello stesso Buffa e di Marco Caronna, che cura anche la regia. Riva e De Andrè hanno molti più tratti in comune di quelli che si può immaginare, a cominciare dal fatto che sono dal nord (Legnano e Genova) ma hanno la Sardegna nel cuore.



Due rivoluzionari introversi, che avevano molto in comune. Lo spettacolo è diviso in 11 quadri, numero della maglia del calciatore del Cagliari. Narra l’incontro avvenuto tra i due personaggi, domenica 14 settembre 1969, dopo una partita al Marassi di Genova, dove giocava il Cagliari contro la Sampdoria: in quella stagione la squadra di Riva avrebbe vinto il suo unico, storico scudetto.



Riva è andato a trovare il cantautore nella sua casa. Sembra un incontro tra due mondi lontanissimi e invece, nel silenzio che caratterizza la prima parte della serata, scorrono i pensieri di due randagi che hanno sempre scelto di stare dalla parte dei deboli. «Ci dobbiamo fidare di quello che hanno raccontato i due protagonisti e poi immaginare, sappiamo che per due ore hanno fumato sigarette e bevuto whisky, nessuno ha proferito una parola — afferma Buffa, narratore e attore —. Il primo a parlare è stato Gigi, a sorpresa, che ha chiesto a Fabrizio quale fosse stata la sua ispirazione. L’amico gli ha risposto che era Georges Brassens». Da lì hanno iniziato a chiacchierare delle loro vite, attraversando vari temi. Buffa e Caronna hanno scelto il calcio, la musica, l’amore, le passioni.



Quel memorabile incontro finirà con lo scambio della chitarra di De André con la maglia di Riva. Uno era, infatti, fan dell’altro. E i due, all’apparenza diversi, in realtà si somigliano.



