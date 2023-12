Giornata mondiale di lotta all’Aids

Al contrario, è ancora estremamente necessario aumentare i finanziamenti per la lotta contro l’AIDS e la consapevolezza dell’impatto dell’HIV sulla vita delle persone, per porre fine alla stigmatizzazione e alla discriminazione e per migliorare la qualità di vita di coloro che sono stati colpiti dall’HIV.

Dei 38,4 milioni di persone che vivono con l’infezione da HIV, il 54% sono donne e 1,7 milioni sono bambini con meno di 15 anni.



Si stima che nel mondo circa 5,9 milioni di persone, ossia 1 persona su 4, non conoscano la loro positività all’HIV. Per questo non si curano e non adottano precauzioni per proteggere gli altri dal contagio.



In Italia la sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV segnala un aumento dei casi rispetto allo scorso anno: nel 2022 sono 1.888 le nuove diagnosi, pari a un’incidenza di 3,2 nuove diagnosi ogni 100.000 residenti.



L’incidenza delle nuove diagnosi HIV (casi/popolazione) è in diminuzione dal 2012, con una riduzione più evidente dal 2018 al 2020 e un leggero aumento negli ultimi due anni post-COVID- 19.



L’incidenza osservata in Italia nel 2022 è inferiore rispetto all’incidenza media stimata tra i Paesi dell’Europa occidentale e dell’Unione Europea (5,1 casi per 100.000 residenti in entrambe le aree). Nel 2022 le incidenze più alte sono state registrate in Lazio, Toscana, Abruzzo e Campania e si riscontra una maggiore incidenza nella fascia di età 30/39anni, mentre fino al 2020 era in quella di 25/29 anni.



Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, il 58,8% delle persone che nel 2022 hanno ricevuto una diagnosi per HIV era già in AIDS o prossima a questa fase. Conoscere il proprio stato sierologico e accedere a una terapia efficace in maniera tempestiva, permettono di azzerare la carica virale, vivere in salute e non trasmettere il virus per via sessuale e in gravidanza.



Nell’ASL VCO non si sono registrati nuovi pazienti affetti da HIV nell’anno 2023. Gli attuali pazienti seguiti dalla SOC Malattie Infettive sono 294, tutti in terapia antiretrovirale.



Associazione Contorno Viola e ASL VCO aderiscono alla Giornata Mondiale di lotta contro HIV/AIDS,collaborandoinsieme per promuovere buone pratiche di promozione della salute a partire dalle nuove generazioni. Nelle scuole superiori di secondo grado della provincia, vengono realizzati percorsi di promozione ad una sessualità consapevole e di prevenzione all’AIDS e ad altre malattie sessualmente trasmissibili.

Ci sono purtroppo ancora molte informazioni errate, confuse e fantasiose diffuse fra i giovani e non solo.

Per questo 1 dicembre, vogliamo porre attenzione sulle seguenti necessità:



Prevenzione per azzerare la trasmissione

Consapevolezza

Effettuazione del test

Diagnosi e terapia precoce

Rafforzamento dell’assistenza sanitaria

Riduzione dello stigma e della discriminazione legate all’HIV/AIDS

Promozione dei diritti umani e della parità di genere





Se non si ha mai fatto il test HIV è il momento di farlo, per la propria salute e quella dei propri cari, senza la preoccupazione di essere discriminato, poiché il test si può fare in forma anonima e gratuita.



Per eseguire il test e ricevere informazioni sul virus HIV e sulle altre infezioni sessualmente trasmissibili, è possibile rivolgersi presso l’Ambulatorio Malattie Infettive dell’Ospedale Castelli di Verbania. L’ambulatorio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00, previo appuntamento (Telefono 0323.541329).



Si ricorda che nell’ambulatorio è possibile anche avere a disposizione la profilassi pre-esposizione nei riguardi dell'infezione HIV per i soggetti a rischio di infettarsi mediante rapporti sessuali non adeguatamente protetti.