Gare di nuoto in acque gelide

Sono stati circa un centinaio i partecipanti da Italia, Svizzera e Germania alla gara di nuoto in acque gelide organizzata a Omegna. Una vera e propria disciplina che nel 2025 vedrà una tappa dei mondiali in Trentino.



Gli specialisti di questa disciplina si chiamano gelidisti, anche se si sono buttati in acque non gelide, bensì fredde nel lago di Omegna, a causa delle temperature alte per la stagione: 9,5 gradi. La Ice Swing Christmas Cup è una tappa di avvicinamento alle acque gelide e ai futuri mondiali di Molveno 2025.



La gara si è svolta con prove in acqua con e senza muta sulle lunghezze di 50, 100, 250 e 1000 metri negli stili libero, rana e farfalla. Tutto il ricavato delle iscrizioni andrà all'associazione sportiva Senza Limiti che tessera 170 atleti disabili. Ad Omegna hanno gareggiato in tre.