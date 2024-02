Gemellaggio Geoparchi, Imbabura e Sesia Val Grande

Nella giornata di Mercoledì 31 Gennaio 2024 si è svolto il primo atto del gemellaggio tra i Geoparchi mondiali UNESCO Imbabura (Ecuador) e Sesia Val Grande (Italia).L’incontro tra le due delegazioni è avvenuto presso il Museo Granum di Baveno (VCO), dove sono state illustrate la storia e le caratteristiche ambientali dell’estrazione del granito locale, completata poi dalla visita al MuMaG (Mergozzo, VCO) nel quale sono state presentate anche le caratteristiche estrattive e artistiche del marmo di Candoglia.La successiva visita al sito di perforazione di crosta profonda nell’ambito del progetto DIVE (Megolo di Mezzo, Pieve Vergonte, VCO) ha permesso di scoprire le strette relazioni tra la cultura scientifica e il territorio del Sesia Val Grande Geopark, un luogo estremamente conosciuto fra i geologi di tutto il mondo per le caratteristiche particolari della struttura interna della Terra che hanno permesso il campionamento più profondo mai realizzato al mondo.La giornata di gemellaggio si è conclusa con la firma di un accordo di cooperazione tra i due geoparchi, rappresentati nell’occasione da Luigi Spadone, Presidente del Parco Nazionale Val Grande, e da José Boada, rappresentante della Prefectura Ciudadana de Imbabura, enti gestori dei due geoparchi mondiali dell’UNESCO. Alla cerimonia hanno preso parte in presenza alcuni rappresentanti italiani del Sesia Val Grande Geopark, della Regione Piemonte e dell’Università di Torino, e in collegamento online Richard Calderón, Prefecto della provincia di Imbabura, massimo rappresentante dell’Ecuador.Questo accordo rappresenta l’inizio della cooperazione internazionale rivolta alla gestione proattiva dei due geoparchi e alla promozione delle attività di scambio, valorizzazione della geodiversità e sviluppo territoriale.