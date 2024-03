"Roma città libera"

Si avvicina anche quest’anno la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, giunta alla sua ventinovesima edizione. Un momento di riflessione e di incontro, per esprimere vicinanza ai familiari delle vittime innocenti e illuminare il diritto alla Verità e alla Giustizia, nonché l’occasione, per istituzioni e società civile, di lanciare un chiaro segnale di impegno comune e lotta contro mafie e corruzione.



Quest’anno la piazza nazionale scelta sarà quella di Roma, dove si svolse nel 1996 la prima edizione della Giornata, per riaccendere i riflettori sulla presenza della criminalità organizzata nella Capitale e nel Lazio e per combattere la pericolosa normalizzazione dei fenomeni mafiosi e corruttivi. Si tornerà dunque in una città che, nonostante una presenza inabissata ma pervasiva delle mafie, offre una pluralità di volti e storie che raccontano la bellezza dell’impegno civile nel contrasto al potere dei clan.



Come ogni anno, i Coordinamenti di Libera e Avviso Pubblico del Verbano Cusio Ossola parteciperanno alla Giornata del 21 marzo a Roma, per testimoniare l’impegno contro mafie e corruzione della nostra comunità provinciale, ma coinvolgeranno la comunità locale anche in un momento di raccoglimento e denuncia sul nostro territorio.



Domenica 24 marzo dalle h15.00 avrà quindi luogo una Celebrazione Provinciale presso il parco pubblico di Villa Maioni (via Vittorio Veneto, 138 - Pallanza VB) che vedrà riunirsi istituzioni, forze dell’ordine e società civile per ricordare insieme, restituendo così dignità, i nomi delle oltre 1000 vittime innocenti delle mafie.



NB: In caso di maltempo la Celebrazione si terrà all’interno degli spazi della biblioteca civica "Pietro Ceretti” adiancente al Parco.





