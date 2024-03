Allerta valanghe in Piemonte, danni per frane nel Verbano

La protezione civile ha diramato una nuova allerta valanghe. Di colore giallo in gran parte della regione. Arancione in Valsesia - provincia di Vercelli - e nel Verbano-Cusio-Ossola. Il Comune di Macugnaga , alle pendici del Monte Rosa, dopo il sopralluogo dei tecnici della locale Unione montana, ha disposto con ordinanza l’evacuazione dei dipendenti degli impianti e gestori dei rifugi del comprensorio sciistico Belvedere. E il divieto di tutte le attività escursionistiche sul territorio del Comune.Protezione civileAlla luce del bollettino diramato da Arpa Piemonte la Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte è aperta per monitorare la situazione e disporre interventi in caso di necessità. La Regione Piemonte invita i cittadini a prestare particolare attenzione se decidono di effettuare spostamenti nelle aree di montagna.Valanghe in val d'OssolaInterdette anche alcune strade e piazze e l'accesso all'area del locale centro sportivo. Per monitorare l'evoluzione della situazione è stata aperta la Sala operativa della Protezione civile della Regione. In Ossola, tre valanghe hanno costeggiato la statale del Sempione, chiusa in via precauzionale tra Iselle e Gondo, al confine con la Svizzera. Disagi al traffico e alla stazione ferrovia di Iselle, da dove parte la navetta per Briga.fotoAllagamenti, frane, alberi caduti: gli interventi dei Vigili del FuocoFrana sulla statale 549Circa 40 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando del Verbano Cusio Ossola a cause delle intense precipitazioni che dalla serata di sabato hanno colpito la provincia. Dieci le squadre della Sede Centrale impegnate, assieme al distaccamento di Domodossola, ai volontari di Stresa, Varzo e Omegna: tra le criticità allagamenti e piccoli smottamenti. Una colata di pietre e fango ha invaso la strada statale numero 549 di Macugnaga al nel comune di Calasca Castiglione, località Molini, coinvolgendo due autovetture. La strada al momento è chiusa al traffico in entrambe le direzioni anche per i mezzi in emergenza. Attualmente stanno operando due squadre, una del distaccamento di Domodossola e una del distaccamento volontario di Macugnaga . Sul posto i Carabinieri, il Sindaco di Calasca castiglione e i tecnici Anas. Non si hanno notizie di persone coinvolte dal maltempo.Tromba d'aria a NovaraPaura nella notte a Pernate, frazione di 3.500 abitanti alla periferia nord est di Novara. Un fortissimo temporale con una tromba d'aria ha colpito la zona del cimitero causando diversi danni. Molte delle coperture sono state divelte e i materiali si sono riversati in mezzo alle tombe. Il cimitero oggi è rimasto chiuso. Danni anche alla scuola dellafrazione. Le squadre degli operai del Comune sono al lavoro da stamattina per cercare di risolvere i problemi.