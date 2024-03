Elisa Longo Borghini, vince il Giro delle Fiandre

Elisa ha attaccato a 15 km dal traguardo sull'ultimo muro di giornata, rientrando sulla compagna di squadra e portando con se Shirin van Anrooij, che ha poi battuto in volata.



Non ci sono più aggettivi per descrivere la straordinaria campionessa di Ornavasso, che in maglia tricolore di Campionessa Italiana, vince per la seconda volta una delle corse monumento più importanti del mondo.