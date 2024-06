Alluvione a Macugnaga

Stanno operando squadre dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino ed i volontari del Coordinamento regionale. Manca l'energia elettrica a circa 1500 utenze, per le quali la centrale operativa di Enel ha disposto l'invio di personale per consentire il ripristino del servizio, che si presenta complicato per l'allargamento di alcune cabine. Al momento ne sono state ripristinate circa 500.Bloccate anche 29 persone in due rifugi "Saronno" e "Zamboni", impossibilitate a muoversi in quanto diversi torrenti sono straripati e i sentieri di accesso erano impraticabili. Grazie all'intervento tempestivo del Reparto volo Lombardia, tutte le ventinove persone sono state elitrasportate a valle in sicurezza, garantendo la loro incolumità. Il salvataggio è stato eseguito nella mattinata di oggi 30 giugno.