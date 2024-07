Incidente mortale in teleferica in Valle Anzasca

Secondo una prima ricostruzione la vittima, in vacanza con la famiglia, è rimasta incastrata all'impianto - non adibito al trasporto di persone ma di attrezzature - mentre stava sistemando dei bagagli.



Per cause ancora da accertare, la teleferica sarebbe però partita trascinando con sé la donna - una 40enne originaria del Trentino - che, non riuscendo più a reggersi, è poi precipitata per oltre 100 metri. L'impianto è stato posto sotto sequestro dai carabinieri.



Sul posto anche i vigili del fuco e il soccorso alpino.