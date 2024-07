eBike Sharing: inizia l'istallazione delle stazioni

Il servizio rientra nei progetti promossi dalla Regione Piemonte e dall'Agenzia della Mobilità con la collaborazione delle aziende di trasporto pubblico locale.



Il servizio ha l'obiettivo di offrire ai cittadini un sistema integrato tra servizi di trasporto pubblico locale operati da VCO Trasporti e il nuovo bike sharing di VAIMOO.



L'integrazione prevede, inoltre, rilevanti scontistiche sull'utilizzo del servizio del bike sharing VAIMOO per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio VCO Trasporti in corso di validità.



Martedì 16 luglio alle ore 12.00 presso la stazione bike sharing di Largo Tonolli, si terrà la presentazione e l'avvio del servizio alla presenza del Sindaco Arch. Giandomenico Albertella, dell'Assessore alle politiche di mobilità e trasporti Avv.to Mattia Tacchini, della altre autorità e degli operatori che informeranno la cittadinanza sul funzionamento del nuovo sistema di trasporto.