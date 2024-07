Sentieri e Pensieri: programma 2024

I protagonisti della dodicesima edizione: Federica Brignone, Raimondo Caliari, Matteo Saudino, Dario Bressanini, Giorgio Simonelli, Beatrice Mautino, Mario Monti, Aurelio “Cochi” Ponzoni, Leonardo Mendolicchio, Don Marco Pozza, Fabrizio Manoni e Alberto Paleari, Giacomo Papi, Roberto Mercadini, Cristina Cotorobai, Vera Gheno, Massimo Polidoro, Vincenzo Venuto, Roberto Morgese, Alberto Pellai, Gino Cecchettin.Puntuale torna anche nell'estate 2024 il Festival letterario Sentieri e Pensieri, organizzato dal Comune di Santa Maria Maggiore (VB) e diretto da Bruno Gambarotta. Un'anteprima speciale il 17 agosto e poi il corpo centrale del festival, da domenica 18 a domenica 25 agosto, con venti appuntamenti come di consueto con ospiti di prestigio.Ad accogliere tutti gli incontri sarà il palco posizionato nell'incantevole Parco di Villa Antonia. Molti i temi che si affronteranno nella nuova edizione della rassegna organizzata nel piccolo borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano: dalla scienza alla violenza di genere, dal calcio alla filosofia, dalla natura alla psicologia, tra saggi e romanzi; non mancherà lo speciale appuntamento dedicato all'arte e, tra le novità, la sezione Sentieri e Pensieri 2.0, incontri voluti dai più giovani e rivolti ad un pubblico trasversale di ogni età.Si conferma di qualità e variegato il calendario dell'edizione 2024 di Sentieri e Pensieri, evento nato nel 2013 sotto l’egida del Salone Internazionale del Libro di Torino ed oggi organizzato dal Comune di Santa Maria Maggiore con il sostegno e patrocinio di Regione Piemonte e Consiglio Regionale del Piemonte, con il prezioso contributo della Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico, della Fondazione Paola Angela Ruminelli e la collaborazione e il sostegno, tra i molti, di Borgate dal Vivo, del Parco Nazionale della Val Grande, della Fondazione Circolo dei lettori, del Club Alpino Italiano della Val Vigezzo.Tutti gli appuntamenti di Sentieri e Pensieri si terranno nell'incantevole cornice del Parco di Villa Antonia, in caso di maltempo presso il Teatro Comunale. Gli incontri verranno tutti (ad eccezione dello spettacolo con Roberto Mercadini) trasmessi in streaming sulla pagina Facebookwww.facebook.com/santamariamaggioreturismo e sul canale Youtube www.youtube.com/SantaMariaMaggioreTurismo.Anche quest'anno è possibile prenotare il proprio posto a sedere entro le ore 10 del giorno dell'incontro a cui si vuole partecipare (le 20 del giorno precedente per gli appuntamenti mattutini). Si può procedere alla prenotazione, non obbligatoria, ma fortemente consigliata, compilando un semplice modulo raggiungibile dalle schede degli appuntamenti pubblicate online su www.santamariamaggiore.info/sentieri.Oltre al ricco programma di presentazioni ed incontri con autori ed ospiti prestigiosi, a Sentieri e Pensieri sono previste alcune novità e diverse riconferme.SABATO 17 AGOSTOANTEPRIMA SENTIERI E PENSIERIOre 16.30 – Parco di Villa AntoniaFederica Brignone in dialogo con Ninna QuarioFederica Brignone, 34 anni, è la sciatrice italiana più polivalente della storia ed è anche considerata ladonna dei record. Suo quello di vittorie (27) e podi (69) in gare di Coppa del Mondo, conquistati in quattrodiscipline: gigante, superG, discesa e combinata. Suo è anche il record di punti conquistati in una stagioneda un professionista (sia maschile che femminile) dello sci italiano: i 1581 del 2023/2024 migliorano ilsempre suo (del 2020) di 1378 punti. Vincitrice, prima e unica donna italiana, della Coppa del Mondogenerale nel 2020, Federica ha anche vinto tre coppe del mondo di specialità, tre medaglie olimpiche e tremedaglie mondiali.Federica Brignone, nominata nel 2018 ambasciatrice di Santa Maria Maggiore, sarà protagonista di unappuntamento speciale, incontrando il pubblico di Sentieri e Pensieri in un dialogo intimo e inedito con lamadre Ninna Quario, anche lei campionessa di sci, parte della “Valanga Rosa” negli anni '70 e '80.Ore 18.00 – Parco di Villa AntoniaRaimondo Caliari "Il significato e l'origine dei gesti"Perché gesticoliamo così tanto? In tutto il mondo gli italiani sono conosciuti per il fatto di “parlare con lemani”: ed è così, gesticoliamo moltissimo.Esistono però enormi differenze: per gli italiani del nord, ad esempio, sono gli italiani del sud a gesticolaremaggiormente, a motivo di una storia, cultura e clima diversi che hanno condizionato per secoli lacomunicazione creando, in assenza di unità di lingua, un secondo linguaggio, quello dei gesti, perenfatizzare discorsi, sentimenti, concetti ed espressioni.Questa sorta di codice non scritto è presente in tutta Italia con 250 gesti differenti, ognuno con il suosignificato particolare. Raimondo Caliari accompagna il pubblico di Sentieri e Pensieri, nella consuetaanteprima, in un percorso molto coinvolgente.DOMENICA 18 AGOSTOOre 18.00 – Parco di Villa Antonia – SENTIERI E PENSIERI 2.0Matteo Saudino "Star Wars e la filosofia" (Vallardi)L'appuntamento inaugurale di Sentieri e Pensieri vedrà sul palco Matteo Saudino, insegnante di filosofia estoria nei licei di Torino, ideatore del popolare canale YouTube «BarbaSophia», con oltre 310.000 iscritti e 45milioni di visualizzazioni. Autore di manuali di educazione civica, storia e filosofia e di numerosi libri disuccesso. Nel suo recentissimo "Star Wars e la filosofia" (Vallardi), scritto con Lucilla G. Moliterno e StefanoTancredi – che presenterà in un dialogo con la giornalista e scrittrice Maria Elisa Gualandris – l'autore sichiede: che cosa unisce Darth Vader e l'oltreuomo nietzschiano? E la principessa Leia e il femminismorivoluzionario? Com’è possibile accostare l’abominevole imperatore Palpatine al pensiero di Platone? Novecapitoli, in ognuno un grande tema del pensiero filosofico ispirato da un personaggio della saga. Un librounico, un incontro imperdibile.Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia - SENTIERI E PENSIERI 2.0Dario Bressanini – "Doctor Newtron" (Feltrinelli Comics)Dario Bressanini è docente di chimica, il suo canale Youtube è seguito da quasi 600.000 persone, stessinumeri su Instagram e quasi 300.000 su Facebook. In qualità di divulgatore scientifico collabora connumerose testate giornalistiche, radiofoniche e televisive. Autore di bestseller saliti in vetta alle classifiche,ha sempre manifestato la propria passione per il fumetto, che rende "Doctor Newtron" (Feltrinelli Comics)un traguardo attesissimo dal suo pubblico, un'opera acuta e ironica, appassionante e divertente, in cui DarioBressanini unisce il fumetto alla scienza, con una riflessione profonda e originale su come questa si siasviluppata in parallelo nella realtà e nell'immaginario collettivo. A dialogare con l'autore sarà il giornalista ecomunicatore scientifico Alberto Agliotti.LUNEDÌ 19 AGOSTOOre 18.00 – Parco di Villa AntoniaGiorgio Simonelli – "Quasi gol. Storia sentimentale del calcio in tv" (Manni)Giorgio Simonelli ha insegnato a lungo Storia della radio e della televisione all'Università Cattolica di Milanodove ora collabora con i master “Comunicare lo sport” e “Fare radio”. Partecipa come esperto a “TV Talk”,storico programma di Rai 3. Ha scritto libri, saggi, articoli sui temi della comunicazione cinematografica eradiotelevisiva. In un dialogo con il Direttore Artistico di Sentieri e Pensieri, Bruno Gambarotta, presenterà"Quasi gol" (Manni): un libro che cerca di investigare due tra le più grandi passioni degli italiani, il calcio e latelevisione, attraverso intrecci, condizionamenti e trasformazioni. Settant’anni di racconti avvincenti, coninnumerevoli protagonisti e pagine indimenticabili.Ore 21.00 – Parco di Villa AntoniaBeatrice Mautino – "La scienza dei cosmetici" (Gribaudo)Cosa distingue una pelle grassa da una mista o secca? Come possiamo detergerla? Che cos’è la cellulite dalpunto di vista scientifico, ed esistono prodotti che funzionano realmente nel contrastarla? Quali sono iprincipi alla base dei dentifrici sbiancanti? Sono sicuri?Ogni giorno applichiamo sulla nostra pelle molti prodotti di cosmetica, che spesso il marketing identificacome “miracolosi”, magari anche “sostenibili” e “green”. Cosa c’è di vero? E come possiamo scegliere iprodotti migliori per noi?A queste e a molte altre domande risponde Beatrice Mautino, biotecnologa, divulgatrice scientifica eautrice di bestseller (seguitissimo anche il suo "Ci vuole una scienza", il podcast scientifico settimanale de “ilPost”), nel suo nuovo libro "La scienza dei cosmetici" (Gribaudo), che sarà presentato a Sentieri e Pensiericon la moderazione di Roberta Villa, una delle principali firme italiane legate al giornalismo scientifico.MARTEDÌ 20 AGOSTOOre 18.00 – Parco di Villa AntoniaMario Monti – "Demagonia" (Solferino)In Italia, in vari Paesi europei e negli Stati Uniti, la democrazia di stampo liberal-democratico pare entrata inuna fase di crisi profonda, assimilabile a un’agonia. Si deve ormai parlare di demagonia. È la conseguenza ditroppi anni di governi molli, che hanno inseguito il consenso immediato e facile, accantonando i problemi erinviando le scelte impegnative. La demagonia, però, non è irreversibile. Mario Monti, economista,senatore a vita, già Ministro dell'Economia e Presidente del Consiglio, offre con "Demagonia" (Solferino) ilsuo contributo di esperienza e di visione in una fase di sfida decisiva per il futuro delle nostre società e delleprossime generazioni. A dialogare con l'autore sarà la giornalista e speaker di RTL 102.5 Giusi Legrenzi.Ore 21.00 – Parco di Villa AntoniaAurelio "Cochi" Ponzoni con Paolo Crespi – "La versione di Cochi" (Baldini+Castoldi)Aurelio "Cochi" Ponzoni è la metà del celebre duo Cochi e Renato, che per anni ha scritto la storia delcabaret italiano. Dal 1976 in poi per Cochi è arrivato il cinema d’autore e dal ’79 ai giorni nostri una lungaserie di progetti teatrali. Ne "La versione di Cochi" (Baldini+Castoldi), curato da Paolo Crespi, l'autoreripercorre sessant’anni di spettacolo, sessant’anni di teatro, cabaret, cinema, tv, sessant’anninell’immaginario degli italiani. Il libro, che sarà presentato in un incontro condotto dal direttore artistico delFestival, Bruno Gambarotta, è un memoir che trascina il lettore nella vita di Cochi a partire dai ricordid’infanzia e della guerra fino alle avventure artistiche più recenti, aprendo squarci inediti sulla vita di unadelle personalità più note ma nel contempo più riservate della scena italiana.MERCOLEDÌ 21 AGOSTOOre 18.00 – Parco di Villa Antonia - SENTIERI E PENSIERI 2.0Leonardo Mendolicchio – "Fragili. I nostri figli, generazione tradita" (Solferino)Leonardo Mendolicchio, medico psichiatra psicoanalista, dirige due reparti per la riabilitazione e la cura deidisturbi alimentari e obesità dell’Istituto Auxologico Italiano. Supervisore scientifico della docuserie tv“Fame d’amore” in onda su Rai 3, autore di tre libri, è spesso ospite in tv e radio per contribuire al dibattitosu temi legati al disagio psichiatrico e psicologico. Con "Fragili" (Solferino), l'autore ci riporta all'epoca delCovid, narrando i travagli di migliaia di famiglie, del loro profondo bisogno di aiuto a causa di figli in grandesofferenza. Pagine in cui si affronta quella che è una vera e propria emergenza ancora in corso per buonaparte delle famiglie italiane: un libro chiaro e attendibile, delicato e utile, scritto da uno degli psicoterapeutidell’età evolutiva più noti in Italia. L'incontro sarà moderato dalla giornalista de La Stampa Cristina Pastore.Ore 21.00 – Parco di Villa AntoniaDon Marco Pozza – "Ognuno fa il fuoco con la legna che ha" (Rizzoli)Marco Pozza è il parroco del carcere Due Palazzi di Padova. Appassionato di scrittura, ha pubblicato unatrilogia sulla figura di Gesù Cristo e commenta il Vangelo per il programma "A Sua immagine" di Rai 1. PerCanale 5 ha ideato e condotto "Il discorso della montagna"; per Rizzoli è autore di numerosi libri, tradotti intutto il mondo. Alla “parola di Dio” dell’anno liturgico B, in cui si legge il Vangelo di Marco (con inserti dalVangelo di Giovanni), è dedicato il nuovo libro di don Marco Pozza, "Ognuno fa il fuoco con la legna che ha"(Rizzoli) secondo volume della trilogia cominciata con "Chi dorme non piglia Cristo", che presenterà in undialogo con la giornalista Manuela Borraccino.GIOVEDÌ 22 AGOSTOOre 18.00 – Parco di Villa AntoniaEvento realizzato con il CAI VigezzoIncontro con Alberto Paleari e Fabrizio ManoniAlberto Paleari e Fabrizio Manoni sono due esponenti di spicco dell'alpinismo della Val d'Ossola.Fabrizio Manoni è guida alpina del gruppo di Macugnaga -Monte Rosa, ha scalato moltissimo, centinaia divie in tutte le Alpi, sull'Himalaya e nelle Ande. A Sentieri e Pensieri presenterà il documentario "Ruck&Roll",che racconta l'apertura di una difficile via di arrampicata sulla grande parete est del Mittelrück, una dellepiù iconiche vette ossolane.Per vivere, Alberto Paleari ha fatto il commerciante di vini e la guida alpina. La sua prima opera narrativa èstata "Il viaggio del viaggio di Oreste P", a cui sono seguiti numerosi romanzi. Dal 2019 non fa più la guidaalpina, cammina nei boschi intorno a casa e continua a scrivere. Ha appena pubblicato la sua ultima faticaletteraria, "Narratori delle montagne" (MonteRosa Edizioni).A moderare l'incontro sarà il giornalista Marco De Ambrosis.VENERDÌ 23 AGOSTOOre 18.00 – Parco di Villa AntoniaGiacomo Papi – "La piscina" (Feltrinelli)E se i servi diventassero padroni e i padroni servi? Giacomo Papi ci porta in Umbria, nel castello diAbborracciano, dove ambienta il suo recentissimo "La piscina" (Feltrinelli), nelle cui pagine il classico caso“alla Agatha Christie” si trasforma in un affilato romanzo satirico sul potere dei soldi e sulla lotta di classe.Giacomo Papi, per la prima volta sul palco di Sentieri e Pensieri, dirige il Laboratorio Formentini perl’editoria della Fondazione Mondadori. Scrive per “il Post”, “la Repubblica” e “Il Foglio”. I suoi ultimi librisono i romanzi "Il censimento dei radical chic" (Feltrinelli 2019, Premio Internazionale di Satira Politica BperBanca), "Happydemia" (Feltrinelli 2020) e l’antologia di racconti "Italica. Il Novecento in trenta racconti e treprofezie" (Rizzoli 2022). A dialogare con Giacomo Papi sarà l'autore e scrittore Biagio Bagini.Ore 21.00 – Parco di Villa AntoniaRoberto Mercadini – "L'arte di essere nuovi. Lezione sulla pittura del Rinascimento"Evento realizzato con Borgate dal VivoIn occasione del consueto appuntamento dedicato all'arte, in ricordo di Elda Cerchiari Necchi, Sentieri ePensieri ospita quest'anno Roberto Mercadini con lo spettacolo "L'arte di essere nuovi. Lezione sullapittura del Rinascimento". Narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, Mercadini porta in tuttaItalia i suoi monologhi. Da gennaio 2023 è ospite della trasmissione “Splendida cornice” condotta da GeppiCucciari in onda su Rai 3. Con immagini e parole Roberto Mercadini guiderà il pubblico in un viaggioappassionante, ammirando le opere di Mantegna, Botticelli, Leonardo, Michelangelo. Per tutti dei verimostri sacri, eppure tutti costoro, prima di essere considerati grandi maestri del passato, sono stati autenticiinnovatori nel loro presente.SABATO 24 AGOSTOOre 10.30 – Parco di Villa Antonia - SENTIERI E PENSIERI 2.0Cristina Cotorobai – “SuperBlu" (ElectaKids)Cristina Cotorobai è una eco influencer che incoraggia gli adulti a vivere sulla Terra con responsabilità erispetto per la natura. Ex modella, ora si dedica ad una scrittura consapevole. È sua figlia Blu ad averlaispirata in questa impresa: appena nata le ha ricordato quanto sia importante occuparsi del futuroscegliendo bene oggi. Con "SuperBlu" (ElectaKids) l'autrice indica ai più piccoli la strada per salvare ilmondo, con le azioni di tutti i giorni. Un incontro imperdibile per grandi e piccini, per comprendere comeuna piccola attenzione può migliorare la vita sul nostro pianeta ed una piccola attenzione ripetuta ha ilpotere di salvarlo. A dialogare con l'autrice sarà lo scrittore ed insegnante Roberto Morgese.Ore 16.30 – Parco di Villa Antonia - SENTIERI E PENSIERI 2.0Vera Gheno – "I grammamanti" (Einaudi)Chi può definirsi grammamante? Chi ama la lingua in modo non violento, la studia e così comprende didoverla lasciare libera di mutare a seconda delle evoluzioni della società, cioè degli usi che le persone nefanno ogni giorno parlando. Vera Gheno, sociolinguista e traduttrice dall’ungherese, ha collaborato pervent’anni con l’Accademia della Crusca. Ricercatrice all’Università di Firenze, autrice di articoli scientifici edivulgativi, scrittrice, si occupa prevalentemente di comunicazione digitale, questioni di genere, diversità,equità e inclusione, e conduce il podcast “Amare parole” (il Post). Nell'incontro moderato dalla redattrice deIlLibraio Jolanda Di Virgilio Vera Gheno guiderà il pubblico nelle pagine del suo ultimo libro "Igrammamanti" (Einaudi).Ore 18.00 – Parco di Villa AntoniaPiero Angela con Massimo Polidoro – "La meraviglia del tutto"“Questo è probabilmente l’ultimo libro che scrivo. Non pensavo di farlo, ma poi ho riflettuto che forse nevaleva la pena": così Piero Angela, scomparso nell'agosto del 2022, presenta le 540 pagine de "Lameraviglia del tutto" (Mondadori), frutto di una conversazione con Massimo Polidoro, suo storicocollaboratore, che torna a Sentieri e Pensieri per un incontro imperdibile, moderato da Piero Bianucci,giornalista scientifico e scrittore, nonché amico di Piero Angela. Una conversazione sui massimi sistemi:l’universo, la natura, l’uomo.Massimo Polidoro è giornalista, scrittore, divulgatore scientifico e blogger. Da sempre interessato allo studiodelle pseudoscienze e delle credenze umane, ha partecipato con Piero Angela alla fondazione del CICAP.Autore di moltissimi libri, insegna al Politecnico di Milano e all’Università di Padova.Ore 21.00 – Parco di Villa AntoniaVincenzo Venuto – "Il gorilla ce l'ha piccolo" (storielibere.fm) – PREMIO PODCAST SANTA MARIAMAGGIOREEvento realizzato con Parco Nazionale Val GrandeDopo tre stagioni di successo, "Il gorilla ce l'ha piccolo" (storielibere.fm) affronta ora nuovi temi: nellaquarta stagione Vincenzo Venuto e Telmo Pievani raccontano 13.000 anni di storia dell’umanità, spieganocome sia avvenuta la domesticazione di piante e animali e perché questa sia stata la tappa fondamentalenella storia dell’evoluzione umana e del nostro pianeta. È grazie alla domesticazione delle piante e deglianimali che i sapiens sono diventati miliardi. Ma al tempo stesso questo processo ha costretto l'umanitàanche a dolorose rinunce e sacrifici, in particolare in termini di biodiversità.Dopo aver ricevuto il Premio Podcast Santa Maria Maggiore, Vincenzo Venuto accompagnerà il pubblico inun viaggio nei temi della nuova stagione de "Il gorilla ce l'ha piccolo", un percorso avvincente frutto dellesue competenze di studioso. La serata, organizzata con il Parco Nazionale Val Grande, porterà sul palco diSentieri e Pensieri uno dei divulgatori più amati del piccolo schermo, grazie a programmi televisivi disuccesso come “Missione Natura” (La7), “Alive: storie di sopravvissuti” (Rete 4), “Life: uomo e natura” (Rete4) e, attualmente, “Melaverde” (Canale 5).DOMENICA 25 AGOSTOOre 10.30 – Parco di Villa Antonia - SENTIERI E PENSIERI 2.0Roberto Morgese – "Non la sfiorare" (Raffaello Editore)Con "Non la sfiorare" (Raffaello Editore) Roberto Morgese si rivolge ai giovanissimi lettori proponendo unastoria avvincente, piena di mistero, ma soprattutto un romanzo-denuncia contro la violenza di genere.Con "Non la sfiorare", libro finalista della 67esima edizione del Premio Bancarellino, Roberto Morgese vuoleportare questo tema, di drammatica attualità, anche nelle vite dei più piccoli, per imparare ad amare erispettare "l'altra metà del cielo". L'autore vive e lavora in provincia di Milano, insegnando e scrivendo libriper vari editori. La sua prolifica attività di scrittore gli ha permesso di vincere premi prestigiosi di narrativaper ragazzi.Ore 18.00 – Parco di Villa AntoniaAlberto Pellai – "Allenare alla vita" (Mondadori)Evento realizzato con Fondazione Circolo dei LettoriAlberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di ScienzeBiomediche dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito lamedaglia d’argento al merito in Sanità Pubblica. È autore di molti bestseller, i suoi libri sono tradotti in più diquindici nazioni e hanno vinto numerosi premi. Dal 2010 cura su “Famiglia Cristiana” la rubrica settimanale«Essere genitori» ed è seguitissimo sui social. In "Allenare alla vita" (Mondadori) l'autore si pone unadomanda fondamentale: cosa sta accadendo ai nostri ragazzi e perché? Attraverso dieci riflessioni ineditecerca di rispondere a temi fondamentali sul ruolo dei genitori, per allenare i ragazzi a superare lacomplessità della vita. A dialogare con l'autore sarà la giornalista Chiara Fabrizi.Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia - SENTIERI E PENSIERI 2.0Gino Cecchettin – "Cara Giulia" (Rizzoli)Giulia è la figlia ideale. Studia, disegna, sogna di vivere in una brughiera, colleziona scatole e regala sorrisidolcissimi. Poi una sera scompare, inghiottita da una morte assurda: un femminicidio.Travolto dal dolore più atroce che un padre possa sopportare, Gino Cecchettin sceglie di non stare insilenzio, si interroga sugli esiti più efferati di una cultura patriarcale che ancora ci riguarda e trova le paroleper ricordare chi era Giulia e cosa ha imparato da lei. In "Cara Giulia" (Rizzoli), lunga lettera scritta insieme aMarco Franzoso, Gino ripercorre la sua storia di padre, i giorni della gioia e quelli del dolore. Commuove einvita a “costruire un’alleanza tra i sessi, anziché consolidare la prevaricazione di uno sull’altro”. A dialogarecon l'autore sarà Lorenzo Bologna, co-referente di Libera Piemonte.