Marchioni rieletto in Federcasa

L’avvocato Marco Marchioni, 51 anni, bavenese, attuale presidente di Atc Piemonte Nord, è stato rieletto venerdì mattina 28 giugno a Roma quale componente del consiglio direttivo di Federcasa nazionale, la Federazione nazionale che rappresenta le 84 aziende regionali che gestiscono gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ex-Iacp. Nel corso dell’assemblea è stato nominato il nuovo presidente che succede a Riccardo Novacco e che resterà in carica per i prossimi 3 anni. Si tratta del cuneese Marco Buttieri, 47 anni, ed è il primo piemontese in assoluto ad assumere questo ruolo.



“Un’assemblea soddisfacente sotto ogni punto di vista – commenta Marchioni – dove sono state discusse idee e strategie e disegnato il futuro a breve e medio termine. L’agenda è piena, i prossimi impegni saranno rivolti ad una crescente valorizzazione del ruolo di Federcasa presso ogni livello istituzionale”.