Fondazione Circolo dei lettori 70 mila presenze

La Fondazione Circolo dei lettori archivia la stagione, presentando il Bilancio Sociale 2023 e l'analisi del pubblico 2023.



Il Bilancio sociale sottolinea la netta prevalenza femminile in organigramma e fotografa l’ampiezza e la profondità culturale dell’offerta.



La Fondazione Circolo dei lettori conclude la stagione 2023-2024 di Vere Presenze, tema dell’autunno, e Universi in tre versi, i versi che hanno accompagnato la programmazione culturale da gennaio a giugno, tra Torino, Novara, la nuova sede a Verbania e il Circolo della musica a Rivoli. Nel corso della stagione a Palazzo Graneri della Roccia, sede torinese della Fondazione, a Novara e a Verbania sono transitati oltre 70 mila lettori e lettrici per seguire 1042 incontri sul romanzo e l’attualità, con i protagonisti italiani e internazionali delle lettere, delle arti, del pensiero e della contemporaneità. Tra settembre e fine giugno 163 persone hanno partecipato ogni giorno almeno a un evento, occupando il 72,5% della capienza complessiva del Circolo. Al Circolo della musica a Rivoli sono andati in scena 24 show tra settembre 2023 e giugno 2024.



In autunno, il 5 ottobre, la Fondazione festeggia i 18 anni del Circolo dei lettori a Torino: appuntamento è per il 10 settembre per l’inaugurazione e la presentazione della nuova stagione, dell’anniversario e dei festival della Fondazione Scarabocchi (Novara, 13-15 settembre), Torino Spiritualità (Torino, 25-29 settembre), Radici (Torino, 24-27 ottobre), Festival del Classico (Torino, 28 novembre - 1 dicembre). In conclusione della stagione, la Fondazione Circolo dei lettori, il presidente Giulio Biino e il direttore Elena Loewenthal annunciano la pubblicazione del Bilancio Sociale 2023, un documento che offre una rappresentazione trasparente e completa delle attività svolte dalla Fondazione e del loro impatto sociale, culturale ed economico, insieme ai risultati dell'analisi del pubblico condotta nel 2023.







Il Bilancio Sociale 2023 è stato redatto in collaborazione con la società di consulenza Brainscapital Srl Società Benefit e segue le Linee Guida per gli Enti del Terzo Settore e i principi del Metodo ODCEC Torino per il bilancio sociale di sostenibilità, oltre alle Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit. Nella lettera introduttiva agli stakeholder il direttore Elena Loewenthal descrive la crescita e l’evoluzione della Fondazione Circolo dei lettori, un’istituzione che si è ampliata e diversificata nel corso degli anni, mantenendo una posizione salda nel panorama culturale nazionale e una forte tensione innovativa.







Il documento offre una dettagliata descrizione dell’ecosistema della Fondazione, che include collaborazioni con biblioteche, scuole, aziende ed enti pubblici e privati italiani e del territorio. Viene anche illustrata la governance dell’istituzione, con una ricostruzione precisa della composizione e delle funzioni del Comitato dei Fondatori, del Consiglio di Gestione, della Consulta degli Aderenti e degli altri organi direttivi. L’organigramma della Fondazione evidenzia una struttura caratterizzata da una netta prevalenza femminile e una varietà di contratti e provenienze. Il Bilancio Sociale include elementi finanziari relativi al 2023, con una sintesi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell’Ente. Oltre al fondamentale apporto economico del fondatore Regione Piemonte, la Fondazione può contare su contributi da soggetti terzi e donazioni, quali l’Associazione Cento per Cento Lettori. Il cuore del Bilancio Sociale è rappresentato dal resoconto delle attività culturali della Fondazione, che spaziano dai gruppi di lettura agli incontri editoriali, quelli su filosofia, diritti civili, tutela ambientale, pedagogia, musica e intelligenza artificiale. I premi letterari e i festival testimoniano l’ampiezza e la diversità dell’offerta culturale della Fondazione. Il Bilancio Sociale evidenzia anche l’impatto sul territorio, sottolineando le relazioni durature con istituzioni locali e le iniziative di responsabilità sociale, come i progetti di lettura nelle carceri e nelle scuole, l’attenzione al benessere e alla salute mentale.







Per quanto riguarda invece l’analisi del pubblico del 2023 realizzata in collaborazione con Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, l'obiettivo era quello di conoscere meglio chi frequenta il Circolo e come migliorare e ampliare l'offerta culturale. Il questionario è stato somministrato via newsletter, sito web, social media e in formato cartaceo presso il Circolo. I risultati rivelano che il Circolo è frequentato da lettori forti, che leggono in media 17 libri l'anno. Le abitudini di lettura non sono influenzate dal titolo di studio, dall’età o dall’occupazione. In termini di frequenza delle visite, il 43,2% degli intervistati visita il Circolo due o tre volte all'anno, il 26,8% almeno una volta al mese, mentre l'8,3% lo visita settimanalmente e il 12,8% non lo frequenta mai.



Le principali fonti di conoscenza del Circolo includono giornali online e cartacei (21,1% ciascuno), social media (11,1%), il sito web del Circolo (10,5%), passaparola e il “passarci davanti” (3,9% ciascuno). Per quanto riguarda i canali di informazione, la newsletter e il sito web sono i mezzi principali, seguiti dal programma cartaceo e dai social media, in particolare Instagram e Facebook.





Questi dati offrono alla Fondazione Circolo dei lettori spunti per migliorare e ampliare la propria offerta culturale, con particolare attenzione a coinvolgere un pubblico più giovane e diversificato.