Arboritanza conquista 3 titoli nazionali

Oltre ai campionati CSI, Mirco si è reso protagonista anche nei campionati italiani master FIN (federazione italiana nuoto) svolti a Riccione dal 28 al 30 giugno dove è stato impegnato in ben quattro specialità ovvero 50,100,200 metri stile libero e 50 farfalla, piazzandosi in tutte le gare disputate nei primi 10 posti della classifica nazionale M2.Per completare il quadro l’atleta verbanese nel periodo estivo sarà uno dei protagonisti nelle varie traversate organizzate nei laghi di Piemonte e Lombardia e il prossimo 22 settembre sarà impegnato per la prima volta in una traversata in mare poiché invitato dall’organizzazione della DOMINATE THE WATER di Taranto cui testimonial ufficiale è il campione olimpico di acque libere Domenico Acerenza.“Sono davvero soddisfatto dei risultati ottenuti ogni anno in maniera continua e ancor più soddisfatto perchè, nonostante il passare degli anni, riesco sempre a stabilire nuovi record personali ed è questo un fattore che mi permette di ripartire ogni anno con grinta e determinazione” così commenta Mirco Arboritanza.Per la stagione 2024/2025 ormai alle porte l’atleta verbanese comunica di confermare il tesseramento ai due club di appartenenza ovvero TEAM LOMBARDIA per quanto riguarda il circuito FIN e VERBANIARCOBALENO per il circuito CSI oltre ad affidarsi per il decimo anno consecutivo alla guida tecnica dell’esperto swim coach Prof. Daniel Maiorano.