Montani su progetto Vannacci

“Sono nato leghista e morirò leghista”. Lo dichiara il senatore del Vco Enrico Montani dopo essere stato inserito dal quotidiano La Stampa in una sedicente lista di chi sarebbe pronto a seguire il generale Vannacci nel suo chiacchierato, nuovo progetto politico. “Una notizia falsa e destituita di ogni fondamento – dice Montani in una nota – frutto forse di questa calda estate. Io sono nato leghista e morirò leghista, lo ribadisco, per cui non posso certo aggregarmi ad un’idea, quella di Vannacci, che peraltro è solo su carta. In linea di principio – rimarca Montani – non vedo poi di buon occhio i partiti che si raccolgono attorno a un leader e resto dunque fedele al nostro fare politica, alla cui base c’è la condivisione dei valori della comunità leghista”.